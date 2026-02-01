II Liga. Marítimo empata com Feirense no último minuto e com menos dois jogadores

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, a formação madeirense chegou à igualdade aos 90 minutos, com um golo de Adrián Butzke, depois de Leandro Antunes ter dado vantagem aos anfitriões, aos 73.



Em desvantagem, o Marítimo ficou reduzido a nove jogadores, com as expulsões, por acumulação de cartões amarelos de Madsen e Romain Correia, aos 77 e aos 85, respetivamente.



Com esta igualdade, os insulares somam 11 jogos sem perder, mantendo-se no primeiro lugar, com 41 pontos, enquanto o Feirense caiu para o oitavo lugar, com 28.



Os comandados de Ricardo Costa inauguraram o marcador com um golo de Leandro Antunes, que cabeceou com eficácia à entrada da pequena área, após um cruzamento de Jojó, aos 73.



O Marítimo ficaria reduzido a nove unidades pouco depois, na sequência das expulsões dos dois defesas centrais, Madsen e Romain Correia, ambos por acumulação de cartões amarelos, mas garantiu o empate aos 90, quando Butzke desviou com eficácia um cruzamento de Martín Téjon.



