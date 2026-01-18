Futebol Nacional
II Liga: Marítimo goleia Lusitânia de Lourosa e segue isolado na liderança
O líder Marítimo visitou e goleou hoje tranquilamente o Lusitânia de Lourosa, por 4-0, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.
Logo a abrir a partida, aos três minutos, Adrián Butzke inaugurou o marcador, antes de Carlos Daniel, aos 11, Simo, aos 48, e Téjon, aos 59, aumentarem os números do terceiro triunfo seguido dos madeirenses, que apenas cederam um empate nos últimos nove encontros na competição.
O Lusitânia de Lourosa dominou a posse de bola e até teve mais oportunidades durante o primeiro tempo, mas a eficácia da formação insular fez a diferença. Logo aos três minutos, o guardião Vítor Hugo deixou escapar uma tentativa de cruzamento de Butzke para dentro da baliza, oferecendo a vantagem ao Marítimo.
Apesar dos ataques caseiros, foram os madeirenses a voltar a marcar, aos 11, desta vez na sequência de um contra-ataque letal iniciado por um passe 'teleguiado' do guarda-redes Samu e que, após uma série de passes rápidos, permitiu a Butzke servir Carlos Daniel, que só teve de desviar a bola de Vítor Hugo.
Perto do intervalo, já depois de ter tido uma grande penalidade revertida, o Lourosa teve a melhor oportunidade nos pés de Miguel Pereira, mas Romain Correia recuperou bem e evitou o remate no último momento.
A história repetiu-se no segundo tempo, com o Marítimo a marcar logo no início, desta feita por Simo, que aproveitou um cruzamento de Téjon ao segundo poste para dilatar ainda mais a vantagem.
A situação complicou-se ainda mais para a formação da casa, quando Martín Téjon rematou rasteiro para o fundo das redes, aos 59, novamente após um contra-ataque rápido, para sentenciar a partida.
O Marítimo segue na liderança da II Liga, com 39 pontos, mais sete do que o segundo colocado, o Académico de Viseu, enquanto o Lusitânia de Lourosa ocupa o oitavo posto, com 24.
Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.
Lusitânia de Lourosa - Marítimo, 0-4.
Intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Butzke, 03 minutos.
0-2, Carlos Daniel, 11.
0-3, Simo, 48.
0-4, Martín Téjon, 59.
Equipas:
- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Josué Sá, Silvério (Fabinho, 78), Dylan Collard, Tiago Cerveira (João Silva, 61), Dória, Miguel Teixeira (Platiny, 61), Luís Rocha, Tiago Dias (Danny, 61), João Vasco (Rodrigo Martins, 78) e Miguel Pereira.
(Suplentes: Marco Ribeiro, Rodrigo Martins, João Silva, Aly Palacios, Bruno Faria, Fabinho, Tiago Mesquita, Danny e Platiny).
Treinador: Pedro Miguel (substituído no banco por Mário Morgado, devido a castigo).
- Marítimo: Samu, Igor Julião, Romain Correia (Rodrigo Borges, 73), Madsen, Afonso Freitas (Xavi Grande, 77), Simo, Guirassy, Raphael Guzzo (Danilovic, 73), Martín Tejón, Butzke (Borukov, 84) e Carlos Daniel (Martim Tavares, 84).
(Suplentes: Kimiss, Erivaldo Almeida, Rodrigo Andrade, Xavi Grande, Danilovic, Rodrigo Borges, Xico, Martim Tavares e Borukov).
Treinador: Miguel Moita.
Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danny (61), Madsen (70), Afonso Freitas (74) e Miguel Pereira (82).
Assistência: 1.248 espetadores.
