II Liga: Marítimo goleia Lusitânia de Lourosa e segue isolado na liderança

Logo a abrir a partida, aos três minutos, Adrián Butzke inaugurou o marcador, antes de Carlos Daniel, aos 11, Simo, aos 48, e Téjon, aos 59, aumentarem os números do terceiro triunfo seguido dos madeirenses, que apenas cederam um empate nos últimos nove encontros na competição.



O Lusitânia de Lourosa dominou a posse de bola e até teve mais oportunidades durante o primeiro tempo, mas a eficácia da formação insular fez a diferença. Logo aos três minutos, o guardião Vítor Hugo deixou escapar uma tentativa de cruzamento de Butzke para dentro da baliza, oferecendo a vantagem ao Marítimo.



Apesar dos ataques caseiros, foram os madeirenses a voltar a marcar, aos 11, desta vez na sequência de um contra-ataque letal iniciado por um passe 'teleguiado' do guarda-redes Samu e que, após uma série de passes rápidos, permitiu a Butzke servir Carlos Daniel, que só teve de desviar a bola de Vítor Hugo.



Perto do intervalo, já depois de ter tido uma grande penalidade revertida, o Lourosa teve a melhor oportunidade nos pés de Miguel Pereira, mas Romain Correia recuperou bem e evitou o remate no último momento.



A história repetiu-se no segundo tempo, com o Marítimo a marcar logo no início, desta feita por Simo, que aproveitou um cruzamento de Téjon ao segundo poste para dilatar ainda mais a vantagem.



A situação complicou-se ainda mais para a formação da casa, quando Martín Téjon rematou rasteiro para o fundo das redes, aos 59, novamente após um contra-ataque rápido, para sentenciar a partida.



O Marítimo segue na liderança da II Liga, com 39 pontos, mais sete do que o segundo colocado, o Académico de Viseu, enquanto o Lusitânia de Lourosa ocupa o oitavo posto, com 24.



Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Lusitânia de Lourosa - Marítimo, 0-4.



Intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Butzke, 03 minutos.



0-2, Carlos Daniel, 11.



0-3, Simo, 48.



0-4, Martín Téjon, 59.



Equipas:



- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Josué Sá, Silvério (Fabinho, 78), Dylan Collard, Tiago Cerveira (João Silva, 61), Dória, Miguel Teixeira (Platiny, 61), Luís Rocha, Tiago Dias (Danny, 61), João Vasco (Rodrigo Martins, 78) e Miguel Pereira.



(Suplentes: Marco Ribeiro, Rodrigo Martins, João Silva, Aly Palacios, Bruno Faria, Fabinho, Tiago Mesquita, Danny e Platiny).



Treinador: Pedro Miguel (substituído no banco por Mário Morgado, devido a castigo).



- Marítimo: Samu, Igor Julião, Romain Correia (Rodrigo Borges, 73), Madsen, Afonso Freitas (Xavi Grande, 77), Simo, Guirassy, Raphael Guzzo (Danilovic, 73), Martín Tejón, Butzke (Borukov, 84) e Carlos Daniel (Martim Tavares, 84).



(Suplentes: Kimiss, Erivaldo Almeida, Rodrigo Andrade, Xavi Grande, Danilovic, Rodrigo Borges, Xico, Martim Tavares e Borukov).



Treinador: Miguel Moita.



Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danny (61), Madsen (70), Afonso Freitas (74) e Miguel Pereira (82).



Assistência: 1.248 espetadores.