II Liga. Nuno Santos regressa ao serviço da equipa B do Sporting após 15 meses

Sob o olhar do treinador, Rui Borges, e de muitos companheiros da equipa principal, também presentes na bancada do Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, Nuno Santos entrou aos 64 minutos para o lugar de Mauro Couto, numa altura em que o Sporting B vencia por 1-0.



O jogador da equipa principal lesionou-se com gravidade em 26 de outubro de 2024, numa visita ao Famalicão, a contar para a I Liga de 2024/25, que os 'leões' venceram, por 3-0, na caminhada para o título de bicampeões nacionais.



O polivalente, de 30 anos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, a terceira lesão grave nos joelhos ao longo da sua carreira, após já ter enfrentado, também, longas paragens em 2015/16, no Benfica B, e em 2018/19, ao serviço do Rio Ave.



Durante a última paragem, Nuno Santos foi castigado por oito jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em 18 de novembro de 2024, por, em 03 de agosto do mesmo ano, durante o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, ter ferido dois espetadores, um com gravidade, ao partir um vidro de proteção do camarote, que viria a atingir e a ferir uma adepta, no encontro que os 'leões' perderam frente ao FC Porto por 4-3, após prolongamento.



Meses depois, em março de 2025, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou o castigo, entretanto já cumprido, ao ala ‘leonino’.



Nuno Santos é o segundo jogador do plantel principal do Sporting a regressar à competição pela equipa secundária nesta temporada, após Daniel Bragança o ter feito, também, há quase um mês, em 04 de janeiro, numa derrota do Sporting B, em casa, frente ao Académico de Viseu (2-1).



Depois, Bragança voltou à equipa principal como suplente utilizado nos triunfos sobre Casa Pia (3-0) e Paris Saint-Germain (2-1). Na quarta-feira, na vitória dos ‘verdes e brancos’ no terreno do Athletic Bilbau (3-2), foi titular pela primeira vez desde o dia em que se lesionou, em 15 de fevereiro do ano passado.



Com o regresso de Nuno Santos aos relvados, Rui Borges tem, neste momento, quatro elementos indisponíveis por lesão: o defesa Gonçalo Inácio e os avançados Quenda, Ioannidis e Salvador Blopa.



A equipa principal do Sporting encontra-se concentrada na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para a receção ao Nacional, da 20.ª jornada da I Liga, marcada para hoje, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



