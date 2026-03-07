Futebol Nacional
II Liga: Paços de Ferreira vence adversário direto Portimonense com reviravolta
O Paços de Ferreira somou sábado uma importante vitória na 25.ª jornada da II Liga de futebol, deixando a zona de despromoção após bater por 3-2 o adversário direto Portimonense, com reviravolta no marcador.
Os pacenses, que até terminaram o jogo com 10 elementos, após expulsão de João Pinto (72 minutos), saíram da zona de despromoção direta, ocupando o 16.º lugar, em vaga de play-off, com 27 pontos (menos um jogo), à frente da Oliveirense, 17.ª, com 26, e do Portimonense, que registou a quarta derrota consecutiva e continua na 18.ª e última posição, com 24.
No jogo entre os dois últimos classificados à entrada para esta ronda, os anfitriões, que não vencem em casa desde agosto do ano passado, foram mais fortes na primeira metade, saindo para o intervalo com dois golos de vantagem.
O médio belga Welat Cagro abriu o marcador aos 19 minutos, de grande penalidade, e Xavier alargou a diferença, num cabeceamento certeiro aos 43, após canto de Tiago Mamede.
Mas o Paços de Ferreira ganhou nova ‘imagem’ na segunda parte, dando a volta ao resultado de forma justa, perante a passividade e erros defensivos dos algarvios.
O avançado brasileiro João Victor ‘bisou’, aos 46 e 53 minutos, este último de penálti, e Miguel Falé consumou a reviravolta, aos 70.
João Pinto viu o segundo cartão amarelo e foi expulso dois minutos depois, mas os forasteiros conseguiram segurar a vantagem até ao apito final.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Paços de Ferreira, 2-3.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Welat Cagro, 19 minutos (grande penalidade).
2-0, Xavier, 43.
2-1, João Victor, 46.
2-2, João Victor, 53 (grande penalidade).
2-3, Miguel Falé, 70.
Equipas:
- Portimonense: Sébastien Cibois, Marlon Júnior, Jarleysom, Samy (Alexandre Abel, 66), Edney Silva (Francisco Canário, 76), Xavier, Welat Cagro (Samuel Lobato, 66), João Reis, Tiago Mamede (Lucas de Bolle, 76), Danio Djassi e Welinton Júnior (Mo Dauda, 66).
(Suplentes: Maycon Cleiton, Alexandre Abel, Samuel Lobato, Thauan Lara, Mesaque Djú, Mo Dauda, Lucas de Bolle, Jotavê e Francisco Canário).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, André Sousa, Francisco Ramos (Nito Gomes, 80), Nuno Cunha (Diegão, 75), Ronaldo Lumungo (Diego Fernandes, 88), João Pinto, Miguel Falé (Leandro Dias, 80) e João Victor (David Costa, 75).
(Suplentes: Jeimes Menezes, Diegão, Leandro Dias, Nito Gomes, David Costa, Rodrigo Duarte, Vladimir Silva, Diego Fernandes e Iuri Moreira).
Treinador: Nuno Braga.
Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).
Ação disciplinar: cartão amarelo para João Pinto (31 e 72), Tiago Mamede (38), Anilson (55), Xavier (60), Miguel Falé (71) e Marlon Júnior (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Pinto (72).
Assistência: 691 espetadores.
No jogo entre os dois últimos classificados à entrada para esta ronda, os anfitriões, que não vencem em casa desde agosto do ano passado, foram mais fortes na primeira metade, saindo para o intervalo com dois golos de vantagem.
O médio belga Welat Cagro abriu o marcador aos 19 minutos, de grande penalidade, e Xavier alargou a diferença, num cabeceamento certeiro aos 43, após canto de Tiago Mamede.
Mas o Paços de Ferreira ganhou nova ‘imagem’ na segunda parte, dando a volta ao resultado de forma justa, perante a passividade e erros defensivos dos algarvios.
O avançado brasileiro João Victor ‘bisou’, aos 46 e 53 minutos, este último de penálti, e Miguel Falé consumou a reviravolta, aos 70.
João Pinto viu o segundo cartão amarelo e foi expulso dois minutos depois, mas os forasteiros conseguiram segurar a vantagem até ao apito final.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Paços de Ferreira, 2-3.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Welat Cagro, 19 minutos (grande penalidade).
2-0, Xavier, 43.
2-1, João Victor, 46.
2-2, João Victor, 53 (grande penalidade).
2-3, Miguel Falé, 70.
Equipas:
- Portimonense: Sébastien Cibois, Marlon Júnior, Jarleysom, Samy (Alexandre Abel, 66), Edney Silva (Francisco Canário, 76), Xavier, Welat Cagro (Samuel Lobato, 66), João Reis, Tiago Mamede (Lucas de Bolle, 76), Danio Djassi e Welinton Júnior (Mo Dauda, 66).
(Suplentes: Maycon Cleiton, Alexandre Abel, Samuel Lobato, Thauan Lara, Mesaque Djú, Mo Dauda, Lucas de Bolle, Jotavê e Francisco Canário).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, André Sousa, Francisco Ramos (Nito Gomes, 80), Nuno Cunha (Diegão, 75), Ronaldo Lumungo (Diego Fernandes, 88), João Pinto, Miguel Falé (Leandro Dias, 80) e João Victor (David Costa, 75).
(Suplentes: Jeimes Menezes, Diegão, Leandro Dias, Nito Gomes, David Costa, Rodrigo Duarte, Vladimir Silva, Diego Fernandes e Iuri Moreira).
Treinador: Nuno Braga.
Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).
Ação disciplinar: cartão amarelo para João Pinto (31 e 72), Tiago Mamede (38), Anilson (55), Xavier (60), Miguel Falé (71) e Marlon Júnior (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Pinto (72).
Assistência: 691 espetadores.