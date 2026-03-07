II Liga: Paços de Ferreira vence adversário direto Portimonense com reviravolta

Os pacenses, que até terminaram o jogo com 10 elementos, após expulsão de João Pinto (72 minutos), saíram da zona de despromoção direta, ocupando o 16.º lugar, em vaga de play-off, com 27 pontos (menos um jogo), à frente da Oliveirense, 17.ª, com 26, e do Portimonense, que registou a quarta derrota consecutiva e continua na 18.ª e última posição, com 24.



No jogo entre os dois últimos classificados à entrada para esta ronda, os anfitriões, que não vencem em casa desde agosto do ano passado, foram mais fortes na primeira metade, saindo para o intervalo com dois golos de vantagem.



O médio belga Welat Cagro abriu o marcador aos 19 minutos, de grande penalidade, e Xavier alargou a diferença, num cabeceamento certeiro aos 43, após canto de Tiago Mamede.



Mas o Paços de Ferreira ganhou nova ‘imagem’ na segunda parte, dando a volta ao resultado de forma justa, perante a passividade e erros defensivos dos algarvios.



O avançado brasileiro João Victor ‘bisou’, aos 46 e 53 minutos, este último de penálti, e Miguel Falé consumou a reviravolta, aos 70.



João Pinto viu o segundo cartão amarelo e foi expulso dois minutos depois, mas os forasteiros conseguiram segurar a vantagem até ao apito final.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – Paços de Ferreira, 2-3.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Welat Cagro, 19 minutos (grande penalidade).



2-0, Xavier, 43.



2-1, João Victor, 46.



2-2, João Victor, 53 (grande penalidade).



2-3, Miguel Falé, 70.







Equipas:



- Portimonense: Sébastien Cibois, Marlon Júnior, Jarleysom, Samy (Alexandre Abel, 66), Edney Silva (Francisco Canário, 76), Xavier, Welat Cagro (Samuel Lobato, 66), João Reis, Tiago Mamede (Lucas de Bolle, 76), Danio Djassi e Welinton Júnior (Mo Dauda, 66).



(Suplentes: Maycon Cleiton, Alexandre Abel, Samuel Lobato, Thauan Lara, Mesaque Djú, Mo Dauda, Lucas de Bolle, Jotavê e Francisco Canário).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, André Sousa, Francisco Ramos (Nito Gomes, 80), Nuno Cunha (Diegão, 75), Ronaldo Lumungo (Diego Fernandes, 88), João Pinto, Miguel Falé (Leandro Dias, 80) e João Victor (David Costa, 75).



(Suplentes: Jeimes Menezes, Diegão, Leandro Dias, Nito Gomes, David Costa, Rodrigo Duarte, Vladimir Silva, Diego Fernandes e Iuri Moreira).



Treinador: Nuno Braga.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Pinto (31 e 72), Tiago Mamede (38), Anilson (55), Xavier (60), Miguel Falé (71) e Marlon Júnior (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Pinto (72).



Assistência: 691 espetadores.