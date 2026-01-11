II Liga: Portimonense e Felgueiras anulam-se no Algarve



Portimão, Faro, 11 jan 2026 (Lusa) – Portimonense e Felgueiras empataram hoje 0-0 em Portimão, em jogo em atraso da 16.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, num encontro em que a formação visitante dispôs das melhores oportunidades para marcar.



O Felgueiras assumiu o controlo do jogo desde cedo, revelando maior iniciativa ofensiva e melhor organização coletiva, perante um Portimonense mais reativo e com dificuldades em ligar o jogo no meio-campo.



A equipa visitante criou as melhores ocasiões para abrir o marcador ao longo dos 90 minutos, a primeira das quais aos 17, quando Gabi ganhou o espaço na área, mas o remate acabou travado pelo guarda-redes algarvio.



Numa primeira parte com pouco jogo e muitas paragens, devido a faltas de ambos os conjuntos, os algarvios raramente chegaram à área do Felgueiras e voltaram a passar por momentos de apuro aos 22 e 41 minutos, quando Alexandre e Vasco, respetivamente, na pequena área não conseguiram finalizar as oportunidades.



Na segunda parte, o Felgueiras acentuou o seu domínio, imprimindo maior velocidade ao jogo, construindo ocasiões para abrir o marcador, aos 50, 89 e 90 minutos, mas a demonstrar falta de eficácia para sair de Portimão com os três pontos.



Os algarvios tiveram a sua melhor oportunidade em todo o encontro, aos 82 minutos, com Dânio a falhar o ‘chapéu’ a Flipe Scheibig, quando este estava fora da baliza.



O empate sem golos acaba por penalizar o Felgueiras, que foi a equipa mais esclarecida, enquanto o Portimonense somou um ponto num jogo em que raramente conseguiu impor o seu jogo.



Com este resultado, o Portimonense é, provisoriamente, 13.º classificado, com 19 pontos, enquanto o Felgueiras é nono, com 23.



Jogo no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense – Felgueiras: 0-0.



Equipas:



- Portimonense: Maycon Cleiton, Alexandre, Xavier, Marlon Junior, João Reis, Sarará, Welat Cagro, Ney Silva, Dauda (Tamble, 67), Mamede (Canário, 90+1) e Welinton Júnior (Dânio Djassi, 46).



(Suplentes: Santana, Samy, Dânio Djassi, Tamble, Thauan Lara, Mesaque, De Bolle, Mindinho e Canário).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Felgueiras: Felipe Scheibig, Eiró (Filipe Cruz, 85), Dário, Afonso Silva, Rosas, Gabi, Henrique, Landinho (Lucas Duarte, 66), Vasco (Michel, 81), Berna e Mário Rivas (Tiago Leite, 66).



(Suplentes: Didi, João Pinto, Michel, Filipe Cruz, Lucas Duarte, Feliz, Aidara, Beni Jetour e Tiago Leite).



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Xavier (33), Sarará (54), Berna (57), Henrique (90+1), Dânio (90+4), Tiago Leite (90+6) e Afonso Silva (90+6).



Assistência: 848 espetadores.

