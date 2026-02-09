Futebol Nacional
II Liga: Portimonense empata com Benfica B e segue sem ganhar em casa há seis meses
Portimonense e Benfica B empataram hoje 1-1, com golos na segunda metade do jogo da 21.ª jornada da II Liga de futebol, que manteve os algarvios num ciclo de seis meses sem ganhar em casa.
Thauan Lara abriu o ativo para os locais, aos 65 minutos, e Peter Edokpolor ‘selou’ a igualdade, aos 77, num encontro animado em que o guarda-redes brasileiro Maycon Cleiton se destacou na baliza dos algarvios com uma ‘mão cheia’ de grandes defesas.
O Benfica B registou o quinto jogo consecutivo a pontuar fora e segue no 11.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Portimonense, que não vence em casa desde 09 de agosto de 2025 (cinco empates e cinco derrotas desde então), é provisoriamente 15.º classificado, com 24.
A primeira parte começou equilibrada, mas, face ao macio jogo ofensivo dos algarvios, ‘virou’ a partir dos 20 minutos para a equipa B dos ‘encarnados’, que manteve o ascendente no arranque do segundo tempo.
Nesta fase da partida, Maycon Cleiton foi imponente na baliza do Portimonense, travando lances de Francisco Silva (10), Olívio Tomé (31 e 50) e Rodrigo Rêgo (32 e 56).
Thauan Lara, com um remate cruzado de pé esquerdo, abriu o marcador para o mais eficaz Portimonense, mas o dianteiro nigeriano Peter Edokpolor saiu do banco para restabelecer a igualdade, num ‘tiro’ forte à entrada da área.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Benfica B, 1-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Thauan Lara, 65 minutos.
1-1, Peter Edokpolor, 77.
Equipas:
- Portimonense: Maycon Cleiton, Marlon Júnior, Mateus Sarará, Alexandre Abel, Edney Silva, Xavier, Welat Cagro, João Reis, Thauan Lara (Mindinho, 83), Danio Djassi (Mesaque Djú, 90+6) e Francisco Canário (Mo Dauda, 72).
(Suplentes: Wellington Santana, Sébastien Cibois, Samy, Mesaque Djú, Mo Dauda, Mindinho, Kristofer Kaït, Jotavê e Lucas de Bolle).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Benfica B: Diogo Ferreira, João Fonseca, Martim Ferreira, Gonçalo Oliveira, Kevin Pinto (Duarte Soares, 88), Diogo Prioste, Miguel Figueiredo (Tiago Freitas, 75), Rodrigo Rêgo (Peter Edokpolor, 66), Gonçalo Moreira, Olívio Tomé (Tiago Parente, 66) e Francisco Silva (Jelani Trevisan, 75).
(Suplentes: Alexander Sandahl, Ricardo Ribeiro, Francisco Neto, Duarte Soares, Peter Edokpolor, Tiago Freitas, Tiago Parente, Tomás Cruz e Jelani Trevisan).
Treinador: Nélson Veríssimo.
Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Mateus Sarará (35) e Thauan Lara (45).
Assistência: 677 espetadores.
O Benfica B registou o quinto jogo consecutivo a pontuar fora e segue no 11.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Portimonense, que não vence em casa desde 09 de agosto de 2025 (cinco empates e cinco derrotas desde então), é provisoriamente 15.º classificado, com 24.
A primeira parte começou equilibrada, mas, face ao macio jogo ofensivo dos algarvios, ‘virou’ a partir dos 20 minutos para a equipa B dos ‘encarnados’, que manteve o ascendente no arranque do segundo tempo.
Nesta fase da partida, Maycon Cleiton foi imponente na baliza do Portimonense, travando lances de Francisco Silva (10), Olívio Tomé (31 e 50) e Rodrigo Rêgo (32 e 56).
Thauan Lara, com um remate cruzado de pé esquerdo, abriu o marcador para o mais eficaz Portimonense, mas o dianteiro nigeriano Peter Edokpolor saiu do banco para restabelecer a igualdade, num ‘tiro’ forte à entrada da área.
Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão
Portimonense – Benfica B, 1-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Thauan Lara, 65 minutos.
1-1, Peter Edokpolor, 77.
Equipas:
- Portimonense: Maycon Cleiton, Marlon Júnior, Mateus Sarará, Alexandre Abel, Edney Silva, Xavier, Welat Cagro, João Reis, Thauan Lara (Mindinho, 83), Danio Djassi (Mesaque Djú, 90+6) e Francisco Canário (Mo Dauda, 72).
(Suplentes: Wellington Santana, Sébastien Cibois, Samy, Mesaque Djú, Mo Dauda, Mindinho, Kristofer Kaït, Jotavê e Lucas de Bolle).
Treinador: Tiago Fernandes.
- Benfica B: Diogo Ferreira, João Fonseca, Martim Ferreira, Gonçalo Oliveira, Kevin Pinto (Duarte Soares, 88), Diogo Prioste, Miguel Figueiredo (Tiago Freitas, 75), Rodrigo Rêgo (Peter Edokpolor, 66), Gonçalo Moreira, Olívio Tomé (Tiago Parente, 66) e Francisco Silva (Jelani Trevisan, 75).
(Suplentes: Alexander Sandahl, Ricardo Ribeiro, Francisco Neto, Duarte Soares, Peter Edokpolor, Tiago Freitas, Tiago Parente, Tomás Cruz e Jelani Trevisan).
Treinador: Nélson Veríssimo.
Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Mateus Sarará (35) e Thauan Lara (45).
Assistência: 677 espetadores.