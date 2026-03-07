II Liga: Rui Costa resgata empate para o Farense no último suspiro em Penafiel

No Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel, a equipa da casa inaugurou o marcador aos 73 minutos, por Bruno Pereira, numa altura em que Yannick Semedo já havia visto o cartão vermelho direto e assim desfalcado a equipa visitante.



Porém, a formação orientada por José Faria ainda reagiu no tento de Rui Costa, já aos 90+6, com a partida a terminar imediatamente a seguir.



Os penafidelenses chegaram ao sexto jogo consecutivo sem perder - duas vitórias e quatro empates -, na melhor série de resultados da equipa nortenha em toda a temporada, atingindo provisoriamente a 13.ª posição, com 29 pontos.



Já o Farense, que havia vencido o Lusitânia Lourosa na passada ronda (2-1), está no 15.º posto, com 28 pontos, mais um do que o Paços de Ferreira, que tem menos um jogo realizado e ocupa a posição do play-off de manutenção.



Com apenas um ponto a separar as duas equipas, a primeira parte, de poucas oportunidades, fez notar esse equilíbrio.



Na metade complementar, aos 52 minutos, Yannick Semedo teve uma entrada muito perigosa sobre Pedro Sá, com o árbitro Flávio Duarte a atribuir originalmente cartão amarelo, mas a corrigir para vermelho após consulta do videoárbitro.



Com mais uma unidade e galvanizado pelo apoio dos adeptos, o Penafiel impôs o seu domínio e chegou com naturalidade ao golo, numa excelente cobrança de um livre direto à entrada da área de Bruno Pereira, projetando o esférico ao ângulo superior da baliza de Brian Araújo, que não teve hipóteses de defesa.



Contudo, o Farense conseguiu reagir e crescer na adversidade, face a alguma displicência do adversário, e Rui Costa marcou em cima do apito final.



Na sequência de várias bolas bombeadas e divididas, Anthony Carter enviou a bola para as costas da defensiva penafidelense e o avançado aproveitou, na 'cara' do guarda-redes, para fixar o marcador final em 1-1.







Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Farense, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Bruno Pereira, 73 minutos.



1-1, Rui Costa, 90+6.







Equipas:



- Penafiel: Joan Femenías, Jaime Sánchez (Meireles Injai, 79), João Miguel, Cláudio Silva, Soma Anzai, Pedro Sá, Álex Carbonell (Ibrahima Kébé, 90), Rúben Alves (Davo, 61), Bruno Pereira, Raúl Alcaina (Joseph Séry, 61) e Álvaro Santos (Gonçalo Negrão, 90).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Iano Simão, Dinis Rodrigues, Ibrahima Kébé, Gonçalo Negrão, Davo, Meireles Injai, Teddy Alloh e Joseph Séry)



Treinador: José Manuel Aira.



- Farense: Brian Araújo, Alex Pinto (Toni Herrero, 82), Rúben Fernandes, Alysson (Rafael Pontelo, 82), Derick Poloni, Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Balla Sangaré, Bruno Almeida (Rui Costa, 82), Jaiminho (Miguel Menino, 82) e Darío Poveda (Anthony Carter, 64).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Rui Costa, Miguel Menino, Anthony Carter, André Candeias, Diego Dorregaray, Toni Herrero, Rafael Pontelo e Marco Matias)



Treinador: José Faria.







Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartões amarelos para Alysson (26), Derick Poloni (34), Raúl Alcaina (45+2), Rúben Alves (56), Jaime Sánchez (63), Alex Pinto (67) e Rafael Pontelo (86). Cartão vermelho direto para Yannick Semedo (52).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.