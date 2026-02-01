Futebol Nacional
II Liga. Sporting B vence Oliveirense e interrompe série de seis derrotas consecutivas
O Sporting B interrompeu hoje uma série de seis derrotas consecutivas na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção à Oliveirense (2-0), em partida da 20.ª jornada marcada pelo regresso de Nuno Santos aos relvados.
O ala da equipa principal, que esteve ausente durante 15 meses, devido a lesão no joelho direito, entrou para o lugar de Mauro Couto (64 minutos) numa altura em que os ‘leões’ já venciam, por 1-0, com um golo de Flávio Gonçalves (34), e antes de Tanlongo (89) fechar o marcador.
No relvado da Academia do clube, em Alcochete, e sob o olhar do seu treinador, Rui Borges, e de muitos companheiros da equipa principal, Nuno Santos chegou mesmo a fazer uma assistência para Rafael Nel (68), mas o golo foi anulado pelo videoárbitro devido a fora de jogo do ponta de lança.
Na altura, apesar de uma primeira parte equilibrada e com lances de algum perigo de parte a parte, aceitava-se a vantagem do Sporting B, conquistada com um toque subtil de Flávio Gonçalves (34), assistido por Mauro Couto, a fazer a bola passar por cima do guarda-redes adversário.
Na segunda parte, a Oliveirense voltou mais pressionante, mas foi o Sporting B quem continuou a somar as melhores oportunidades, algumas das quais com a participação direta de Nuno Santos, que jogou numa posição mais central do terreno do que costuma fazer na equipa principal, onde atua em várias posições do flanco esquerdo.
Foi, por isso, com alguma naturalidade que Tanlongo, antigo médio da equipa principal (2022/23), que alinha atualmente na equipa B, após empréstimos a Copenhaga (Dinamarca), Rio Ave e Pafos (Chipre), fez o 2-0, aos 89 minutos, estreando-se a marcar de ‘verde e branco’, de calcanhar, praticamente na primeira vez que tocou na bola.
O triunfo da equipa orientada por João Gião coloca um ponto final numa série negativa de seis derrotas consecutivas, frente a Vizela (1-0), Benfica B (1-0), Académico de Viseu (2-1), FC Porto B (2-1), Torreense (2-1) e União de Leiria (3-1) e mantém os ‘leões’ no terceiro lugar da II Liga, agora com 32 pontos, a três do Académico de Viseu e a oito do Marítimo, que hoje encerra a 20.ª jornada ao visitar ao Feirense.
Já a Oliveirense, que na jornada anterior derrotou o Penafiel (2-1) após três jogos sem vencer, mantém-se em 14.º lugar, com 22 pontos, os mesmos que o Leixões, que ocupa a posição de ‘play-off’ de descida (16.º) e apenas mais um do que o penúltimo classificado, o Farense, e mais dois do que o último, o Penafiel.
