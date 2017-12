Iker Casillas recebe medalha de ouro de Ávila em 22 de dezembro

Lusa 10 Dez, 2017, 18:05 | Futebol Nacional

A entrega da medalha a Iker Casillas terá lugar no Centro Municipal de Exposições e Congressos Lienzo Nortea, numa sessão aberta ao público e que culmina um processo que dura já há mais de um ano e meio, dado que a sua atribuição foi aprovada em 30 de maio de 2016.



A medalha de ouro de Ávila é a mais alta distinção atribuída pela corporação provincial, que, até ao momento, concedeu trinta distinções, entre as quais, em 2009, ao vencedor da Volta à França em bicicleta de 2008, Carlos Sastre.



Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto que fez grande parte da sua carreira no Real Madrid, encontra-se ligado à província de Ávila através da localidade de Navalacruz e passa a integrar um lote restrito que integra ainda os nomes de Adolfo Suárez e Claudio Sánchez Albornos.



A decisão de atribuir a distinção deveu-se ao "mérito desportivo" de Cassillas, tido por cinco vezes como o melhor guarda-redes do mundo e ao facto de possuir no seu palmarés, entre outros, dois campeonatos da Europa e um Mundo", refere em comunicado a corporação provincial de Ávila.



Da mesma forma, acrescenta a nota, esta distinção premeia o jogador pelo seu "trabalho de solidariedade e o facto de sempre se ter orgulhado das suas origens em Ávila, mais concretamente no município de Navalacruz".



Entre outros prêmios, Casillas recebeu a Grã-Cruz da Real Ordem do Mérito Desportivo e Prémio Príncipe das Astúrias de Desporto em 2012, juntamente com Xavi Hernández, e em 2010, quando ele foi premiado coletivamente com a seleção espanhola de futebol.