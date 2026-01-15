Futebol Nacional
Imprensa internacional critica Mourinho após eliminação na Taça de Portugal
De Espanha ao Brasil, muito destaque se deu ao encontro dos quartos de final da Taça de Portugal entre FC Porto e o Benfica. Desde um adversário "fácil de analisar" à eliminação das águias, saiba o que disse a imprensa internacional sobre José Mourinho, após "noite aterrorizadora".
O jornal AS escreveu sobre os que estão “fartos de Mourinho”, depois de uma “noite aterrorizadora” para os jogadores do Benfica, que durou os 90 minutos de jogo. “O técnico começa a desesperar a uns e a outros: aos seus adeptos, pelas derrotas, e aos rivais, pelas suas atitudes", pode ler-se no diário espanhol.
"A antiga equipa de Mourinho não deixou passar a oportunidade de ridicularizar o técnico, principalmente depois das declarações que fez na antevisão”, conclui o AS.
Sobre as palavras do técnico benfiquista, nos Países Baixos o Voetbal International recorda que José Mourinho considerou “muito fácil perceber que tipo de equipa é que o Porto é”.
Apesar dos elogios deixados ao perfil de jogo do adversário na conferência de antevisão ao encontro, o jornal neerlandês expõe a “desilusão” do treinador, que acreditava que podia “ferir” o clube que orientou entre 2002 e 2004.
Em França, o L’Équipe analisa o resultado do Clássico e fala num treinador cada vez mais “ameaçado”, referindo-se à prestação de José Mourinho na noite da passada quarta-feira.
A eliminação do Benfica da Taça de Portugal também foi assunto no Mundo Deportivo e no Globo Esporte, que se focou na estreia do brasileiro Thiago Silva, ex-Fluminense, na equipa do FC Porto.
“Thiago Silva estreia-se no FC Porto com vitória sobre o rival Benfica na Taça de Portugal e contribuiu para o apuramento para as meias-finais”, lê-se no jornal brasileiro.
O jogo dos quartos de final da prova rainha ficou decidido aos 15 minutos, com o golo solitário de Bednarek, impondo a segunda derrota e eliminação seguidas ao Benfica, no espaço de uma semana.
