Imprensa internacional critica Mourinho após eliminação na Taça de Portugal

O jornal AS escreveu sobre os que estão “fartos de Mourinho”, depois de uma “noite aterrorizadora” para os jogadores do Benfica, que durou os 90 minutos de jogo. “O técnico começa a desesperar a uns e a outros: aos seus adeptos, pelas derrotas, e aos rivais, pelas suas atitudes", pode ler-se no diário espanhol.



"A antiga equipa de Mourinho não deixou passar a oportunidade de ridicularizar o técnico, principalmente depois das declarações que fez na antevisão”, conclui o AS.



Sobre as palavras do técnico benfiquista, nos Países Baixos o Voetbal International recorda que José Mourinho considerou “muito fácil perceber que tipo de equipa é que o Porto é”.



Apesar dos elogios deixados ao perfil de jogo do adversário na conferência de antevisão ao encontro, o jornal neerlandês expõe a “desilusão” do treinador, que acreditava que podia “ferir” o clube que orientou entre 2002 e 2004.



Em França, o L’Équipe analisa o resultado do Clássico e fala num treinador cada vez mais “ameaçado”, referindo-se à prestação de José Mourinho na noite da passada quarta-feira.



A eliminação do Benfica da Taça de Portugal também foi assunto no Mundo Deportivo e no Globo Esporte, que se focou na estreia do brasileiro Thiago Silva, ex-Fluminense, na equipa do FC Porto.



“Thiago Silva estreia-se no FC Porto com vitória sobre o rival Benfica na Taça de Portugal e contribuiu para o apuramento para as meias-finais”, lê-se no jornal brasileiro.



O jogo dos quartos de final da prova rainha ficou decidido aos 15 minutos, com o golo solitário de Bednarek, impondo a segunda derrota e eliminação seguidas ao Benfica, no espaço de uma semana.



