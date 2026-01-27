Internacional português Gonçalo Paciência assina pelo Santa Clara
O avançado internacional português Gonçalo Paciência, que estava sem clube após deixar os brasileiros do Sport Recife, assinou pelo Santa Clara até ao final da temporada, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga de futebol.
"Estou muito feliz por estar aqui, por representar o maior clube das ilhas. Sinto uma enorme alegria e motivação por me terem dado esta oportunidade de ajudar o Santa Clara a conquistar os seus objetivos", afirmou o jogador, em declarações reproduzidas pelo clube.
Segundo o comunicado, Gonçalo Paciência, de 31 anos, assinou um contrato válido até ao final da presente temporada, com mais uma de opção.
O avançado chega ao Santa Clara, atual 14.º classificado da I Liga, enquanto jogador livre, após deixar o Sport, pelo qual marcou cinco golos em 22 jogos.
O internacional português - que jogou duas vezes pela seleção `AA` e marcou um golo - conta com passagens pela Alemanha, ao serviço do Eintracht Frankfurt, Schalke 04 e Bochum, por Espanha, onde representou o Celta de Vigo, pela Grécia, ao serviço do Olympiacos, e pelo Japão, onde vestiu as `cores` do Sanfrecce Hiroshima.
Em Portugal, alinhou no FC Porto, clube em que se formou, Vitória de Setúbal, Académica e Rio Ave, contando no palmarés com títulos de campeão nacional em Portugal e na Grécia, por FC Porto e Olympiacos, além de uma conquista da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt.
O Santa Clara vai defrontar o Estoril no sábado, às 14:30 locais (15:30 no continente português), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, a contar para a 20.ª jornada da I Liga.