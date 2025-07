Jefferson Encada assina pelo E. Amadora

Jefferson Encada, de 27 anos, pode jogar tanto a defesa direito, como a extremo direito e, com formação no Sporting, atuou em Portugal por Olhanense, Vitória de Guimarães e Leixões, antes de assinar pelos egípcios do Pharco, no ano 2021/22.



É o nono reforço da equipa orientada por José Faria, após os guarda-redes Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic, Estados Unidos), David Grilo (ex-Belenenses) e Diogo Pinto (ex-Sporting), os defesas Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, Alemanha), Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães) e Atanas Chernev (ex-Botev Plovdiv, Bulgária), e os avançados João Resende (ex-União de Leiria) e Jorge Meireles (ex-FC Porto B).



Por outro lado, o conjunto tricolor despediu-se, além dos dois guarda-redes, dos defesas Diogo Travassos e Juan Mina, dos centrocampistas Manuel Keliano, Léo Cordeiro e Leonel Bucca, e dos avançados Gerson Sousa e Ronaldo Tavares.



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.