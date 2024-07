João Aurélio promete Nacional ambicioso

João Aurélio, que regressou ao Nacional em 2022, depois de já ter representado o clube madeirense entre 2008/09 e 2015/16, foi o porta-voz do grupo neste primeiro dia da nova temporada, que começou a "meio gás", com poucos jogadores disponíveis e muitas incertezas sobre quem continua.



O jogador de 35 anos falou à comunicação social sobre as expectativas para 2024/25, expressando a sua felicidade por ver o Nacional de novo no "topo do futebol português", mas lembrando que alguns dos colegas "nunca jogaram na I Liga".



O defesa direito alvinegro confia no "presidente e na estrutura" do futebol para dotar o plantel às ordens do técnico de Tiago Margarido das melhores soluções, transmitindo "confiança máxima", como capitão de equipa, para ajudar "dentro e fora de campo".



Os guarda-redes Lucas França e Rui Encarnação, os defesas João Aurélio, José Gomes, Francisco Gonçalves, Lucas Almeida e Festim Shatri, os médios Jota e André Sousa, e os avançados Rúben Macedo e Martim Gustavo são os jogadores que compareceram no primeiro dia de trabalhos.



Devidamente autorizados, Jordi Pola, Dudu Teodora e Luís Esteves apenas chegam durante a tarde à Madeira, com Ulisses a juntar-se ao grupo na quinta-feira.



Os exames físicos e médicos repetem-se na quarta e quinta-feira, prevendo-se a realização do primeiro treino de conjunto na sexta-feira, no relvado do Estádio da Madeira, no Funchal, ainda sem horário definido.



O clube recém-promovido à I Liga de futebol tem o primeiro jogo particular marcado para 13 de Julho, com o FC Porto, à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.



A preparação inclui duelos com duas formações madeirenses que militam no Campeonato de Portugal, Marítimo B e Machico, em 17 e 20 de julho, respetivamente, antes de um jogo com a formação principal do Marítimo, em 23 de julho.



A pré-temporada do Nacional prosseguirá com um estágio em Penafiel, que inclui jogos com o Desportivo de Chaves, em 27 de julho, e Rio Ave, quatro dias mais tarde, em 31 de julho, antes do regresso à Madeira, sendo que os insulares vão ainda participar no Torneio da Autonomia, entre 3 e 4 de julho.



Plantel provisório do Nacional para a época 2024/25:



- Guarda-redes: Lucas França e Rui Encarnação.



- Defesas: João Aurélio, José Gomes, Jordi Pola, Lucas Almeida, Francisco Gonçalves, Ulisses, André Martins Sousa e Festim Shatri.



- Médios: André Sousa, Jota, Danilovic, Sérgio Marakis, Luís Esteves, Carlos Daniel e Rúben Macedo.



- Avançados: Witi, Gustavo Silva, Martim Gustavo e Dudu Teodora.



Saíram: Paulo Vítor (Akron Togliatti, Rus), Chuchu Ramírez (Vitória de Guimarães), Vinicius Machado e Diga Almeida.