João Moutinho garante Braga em sintonia com novas ideias de Daniel Sousa

"Há um novo estilo, união e vontade de vencer. O treinador trouxe-nos isso e espero que possamos demonstrá-lo em cada jogo e alcançar as vitórias, que acabam por ser o mais importante. Por muito que se trabalhe bem, se os resultados não aparecerem, vamos ser sempre julgados", admitiu o médio internacional português, em conferência de imprensa.



O Sporting de Braga recebe os israelitas do Maccabi Petah Tikva na quinta-feira, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Braga, na primeira mão da segunda ronda preliminar de acesso à fase principal da Liga Europa, que terá arbitragem do italiano Luca Pairetto.



"Já tentámos na pré-época mostrar um pouco aquilo que poderá ser o Sporting de Braga nos jogos oficiais: uma equipa a querer ganhar cada jogo e que possa mandar com bola, sabendo que, em certos momentos, isso não será possível, pelo que também vai ter de defender e estar sempre organizada para não sofrer golos e atingir os objetivos", apelou.



O duelo marcará a estreia oficial de Daniel Sousa no banco, após os 'arsenalistas' terem somado cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada antes da receção ao oitavo classificado da edição 2023/24 do campeonato de Israel, que abriu a nova época com uma derrota ante o campeão Maccabi Telavive (2-0), em 15 de julho, na Supertaça.



"Há uma grande entreajuda e todos estão a remar para o mesmo lado, já que só assim é que as equipas andam para a frente e conseguem conquistar algo. O historial não ganha jogos. Queremos estar na Liga Europa e, para lá chegarmos, vamos ter de superar com qualidade e querer este jogo, que será extremamente difícil", reconheceu João Moutinho.



O médio, de 37 anos, vai cumprir a segunda época no Sporting de Braga, que disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões em 2023/24 e ficou no terceiro lugar da 'poule' C, 'tombando' para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, no qual perdeu frente ao agora tricampeão azeri Qarabag (derrota por 6-5 no agregado das duas mãos).



"Claro que queremos estar nas melhores competições e sabemos que a melhor da UEFA é a Liga dos Campeões. Não podendo lá estar, face à nossa classificação na temporada anterior (quarta posição na I Liga portuguesa), olhamos para esta Liga Europa como uma competição grande que é, com grandes clubes, e vamos dar o nosso melhor", prometeu.



A segunda mão com o Maccabi Petah Tikva acontece em 01 de agosto, em Sófia, capital da Bulgária, face ao conflito em Gaza, com o vencedor a encontrar os suíços do Servette na terceira pré-eliminatória, penúltima barreira de acesso à fase principal da Liga Europa, que vai decorrer sob um formato de liga única, com cada clube a encarar oito oponentes.



"Se me perguntarem se gosto mais de treinar ou jogar, vou dizer sempre que gosto mais de jogar. Penso que isso é o normal, mas também sabemos que temos de treinar e estar minimamente bem em termos físicos para dar o nosso máximo e oferecer espetáculo a quem paga. Não sei como nos vamos adaptar, porque é a primeira vez que (este formato) vai ser implementado, mas vamos gerir da melhor maneira. A carga física aumentará e tudo isso tem alguns custos, sobretudo no fim do campeonato", atirou João Moutinho, vencedor da segunda prova continental de clubes pelo FC Porto, em 2010/11.