João Nuno sucede a Luís Tralhão no Torreense





(Com Lusa)

“Inicia-se assim um novo capítulo do processo Torreense, com o firme propósito de solidificar o seu crescimento”, salienta o clube do Oeste, num comunicado emitido poucas horas depois da oficialização da saída do anterior técnico.Depois de passagens pelas equipas principais de Estrela da Amadora, Belenenses, 1.º Dezembro e Fabril, o novo 'homem do leme', de 41 anos, chega à liderança dos torrienses depois da saída de Luís Tralhão, que levou os ‘azuis grená’ à inédita conquista da Taça de Portugal e consequente apuramento direto para a fase de liga da Liga Europa.Tralhão tinha chegado a Torres Vedras em 2024/25, assumindo em janeiro deste ano a equipa principal, após a saída da Vítor Martins.Em seis meses, guiou a equipa ao play-off de promoção ao escalão principal, que falhou diante do Casa Pia, e à conquista da prova ‘rainha’, esta diante do Sporting, por 2-1, após prolongamento, que valeu o também inédito apuramento europeu.Todavia, o início de época conturbado levou a SAD do Torreense a optar pela mudança de treinador, apostando em João Nuno para a sucessão.O jovem técnico, que na última época orientou o Estrela da Amadora na I Liga e que assinou até 2028, deverá estrear-se na visita ao reduto do Portimonense, agendada para 31 de outubro, às 14:00, em duelo a contar para a nona jornada da II Liga.A estreia europeia está marcada para 5 de novembro, quando o Torreense receber o FC Ararat, da Arménia, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.