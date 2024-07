João Oliveira reforça baliza do Vitória de Guimarães

O guardião de 21 anos ingressou nos vitorianos após vencer duas edições da Liga Revelação e duas da Taça Revelação pela equipa sub-23 do Estoril Praia, que representou entre 2020/21 e 2022/23, e de realizar dois jogos pelos leirienses na época transata.



Internacional pela seleção sub-18 de Portugal em duas ocasiões e pela sub-20 noutras duas, o guarda-redes natural de Lisboa, formado no Benfica e no Belenenses, vincou que a transferência “foi uma surpresa” e “é a maior oportunidade” da carreira até agora.



“Qualquer jogador ambiciona um clube desta dimensão e será um prazer enorme representá-lo. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade”, referiu, em declarações publicadas no site oficial.



O atleta disse ainda ter “muita vontade de aprender” com os guarda–redes Bruno Varela, Charles e Gui, colegas de posição que também se encontram no estágio de pré–temporada dos vitorianos, a decorrer na região do Algarve.



Já o guarda–redes Rafa Oliveira, de 20 anos, que começou a pré–época no plantel treinado por Rui Borges, está de fora do estágio, assim como o lateral esquerdo Afonso Freitas.



João Oliveira é o oitavo reforço do Vitória de Guimarães no mercado de transferências de verão, depois de confirmados os defesas Óscar Rivas e João Teixeira Mendes, os médios Samu e Marco Cruz e os avançados Kaio César, José Bica e Chucho Ramírez.