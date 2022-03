João Paulo Correia novo secretário de Estado da Juventude e Desporto

O presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, era até aqui vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, integrando agora o XXIII Governo.

Correia figura na lista de 38 secretários divulgada hoje pela Presidência da República numa nota no `site` oficial, em que dá conta de que o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou a proposta do primeiro-ministro, António Costa.

Nascido em 1976 e licenciado em Organização e Gestão de Empresas, o gestor é deputado à Assembleia da República desde 2009 e presidente da junta em Mafamude e Vilar do Paraíso desde 2013.

Segundo o registo de interesses na página `online` do Parlamento, Correia presidiu ao Clube de Futebol de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, entre 2012 e 2018.

Sucede no cargo a João Paulo Rebelo, também gestor, que tinha encabeçado a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto desde 2016.

De resto, esta secretaria de Estado sai, no XXIII Governo, da tutela da Educação para passar a integrar o ministério dos Assuntos Parlamentares, que vai ser liderado por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS.

"A posse de todo o XXIII Governo Constitucional está prevista para quarta-feira, 30 de março, pelas 17:00, no Palácio Nacional da Ajuda [em Lisboa], em cerimónia restrita", pode ler-se no comunicado.

O novo Governo terá 17 ministros, menos dois do que o anterior, também liderado pelo primeiro-ministro António Costa, que governará pela terceira vez e pela primeira com maioria absoluta.

Pela primeira vez, a composição de um executivo conta com mais mulheres do que homens, excluindo o primeiro-ministro.