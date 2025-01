João Pinheiro vê final do Mundial de futebol como "o sonho de qualquer árbitro"

Habilitado a dirigir qualquer encontro organizado pela UEFA e pela FIFA desde 01 de janeiro de 2025, o árbitro de 37 anos confessou que foi “uma alegria imensa” atingir “o topo da arbitragem” e prometeu “representar ao máximo Portugal nas várias competições”, com a ambição de marcar presença no jogo decisivo de um Mundial.



“É um feito grande estar na Liga dos Campeões, mas estar num Campeonato do Mundo e na final é o sonho de qualquer árbitro. Quando falo com os meus colegas da Elite, o grande objetivo deles é a final do Campeonato do Mundo. É o topo dos topos”, realçou, à margem de uma homenagem da AF de Braga.



Natural do concelho de Barcelos, mas membro do Núcleo de Árbitros de Famalicão, o ‘juiz’ admitiu, porém, que é difícil ser selecionado para o Mundial2026, organizado por Estados Unidos, Canadá e México, porque não há vagas para todos os árbitros do Grupo de Elite da UEFA, constituído por 25 elementos.



“É difícil. Agora, é exequível. Enquanto houver esperança, vamos lutar por ele. O Mundial torna-se mais difícil do que o Europeu, porque há uma limitação de vagas a nível de árbitros de elite. Vão cerca de 10. É uma luta difícil, porque todos os árbitros são bons a este nível”, disse.



Presente na final da Taça de Portugal de 2022/23, entre FC Porto e Sporting de Braga (2-0), em duas edições da Supertaça, em duas finais da Taça da Liga, em jogos da Liga das Nações e em desafios da Liga dos Campeões desde a época em curso, João Pinheiro realçou que a promoção à Elite da UEFA foi o corolário de um “processo moroso”.



“É um processo que tem em conta a performance nos jogos. É preciso ter boa performance. Depois, é uma escolha das pessoas que lideram a UEFA para preencher esses lugares. É um processo algo moroso, de dois a três anos”, disse, a propósito de um feito que um árbitro português alcançara pela última vez em 2018, no caso Artur Soares Dias.



Na cerimónia de homenagem, o presidente da AF Braga, Manuel Machado, enalteceu que a elevação de João Pinheiro à categoria de Elite da UEFA é um “feito” que prestigia o futebol português, a arbitragem nacional e do distrito”, reconhecendo “um percurso que granjeia o respeito de todos”, marcado pela “postura firme e equilibrada” em campo.



Já o presidente do Conselho de Arbitragem da AF Braga, Domingos Gomes, considerou João Pinheiro uma “inspiração para a arbitragem portuguesa”, pela “capacidade de trabalho e vontade de continuar a aprender assinaláveis”.