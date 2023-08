Joãozinho rescindiu contrato com o Estoril Praia

O lateral esquerdo de 34 anos, que ostentava a braçadeira de capitão dos "canarinhos", tinha vínculo até junho de 2024 e rescindiu por mútuo acordo, pelo já não trabalha com o grupo, que se encontra em estágio na cidade de Guimarães.Joãozinho, que está livre para encontrar novo clube, iniciou o seu percurso no Olivais Sul, emblema localizado em Lisboa, tendo depois representado outros oito emblemas nacionais, incluindo o Sporting, que representou em 2013 por meia temporada.Mais tarde, o defesa fez carreira no estrangeiro, tendo alinhado na Moldova, Roménia, Bélgica e Chipre, antes de rumar ao Estoril Praia em 2020, ao serviço do qual realizou 115 jogos oficiais desde então.Joãozinho junta-se ao lote de saídas do emblema da Linha de Cascais, que, ainda na segunda-feira, havia oficializado a partida de Serginho, que foi transferido para os dinamarqueses do Viborg.Em sentido contrário, o Estoril Praia já fez chegar cinco reforços ao seu plantel - os médios Alex Soares (ex-Petro de Luanda, Angola), Jordan Holsgrove (emprestado pelos gregos do Olympiacos) e Rafik Guitane (ex-Stade de Reims, França), assim como os avançados Heriberto Tavares (ex-Famalicão) e Alejandro Marqués (ex-Juventus, Itália).