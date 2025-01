Joel Jorquera reforça ataque do Moreirense com contrato até 2027

Autor de dois golos em 19 partidas pela equipa da Comunidade Valenciana na primeira metade da época, o espanhol de 24 anos é o segundo reforço dos minhotos no mercado de transferências de inverno, depois de Ivo Rodrigues, outro extremo.



Natural de Castelldefels, na Catalunha, Joel Jorquera cumpriu a formação no Gavá e no CE Europa e jogou como sénior no L’Hospitalet, na equipa B do Cádiz e no Eldense, equipa pela qual marcou dois golos em 15 partidas na temporada 2022/23, no terceiro escalão espanhol, e disputou 27 jogos em 2023/24, já no segundo patamar.