Joel Silva renova com Boavista até 2027

“Sinto uma alegria imensa com esta renovação e estou muito orgulhoso por saber que o clube conta comigo. Isto dá-me ainda mais confiança para continuar o meu processo de crescimento”, frisou o médio, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube, acrescentando: "O Boavista é um clube com muita mística, sempre me transmitiram estes valores na formação e, com isso, tornei-me um jogador com muita garra e alma”.



Joel Silva, de 21 anos, fez um golo em 14 jogos na segunda época pela equipa principal do Boavista, clube no qual já tinha concluído um percurso formativo iniciado no FC Porto.



O médio estreou-se a titular na derrota sofrida pelas "panteras" no Dragão com o FC Porto (2-1), para a 33.ª e penúltima jornada da edição 2023/24 do campeonato, uma semana antes de ter marcado o primeiro golo no empate na receção ao já despromovido Vizela (2-2), que permitiu ao clube do Bessa garantir a manutenção no escalão principal.



“Não estava nervoso, mas sim tranquilo antes do jogo (com o FC Porto). Foi um momento inesquecível na minha carreira e que já procurava há muito. Infelizmente, perdemos essa partida no último minuto, mas fiz uma boa exibição. Terminámos bem a época e no lugar que é merecido: a I Liga. Todos merecemos aquele final épico”, enquadrou, em alusão à grande penalidade transformada por Miguel Reisinho face ao Vizela, já ao minuto 90+11.



Numa altura em que o Boavista continua a programar a próxima temporada, estando em negociações para prolongar contrato com o treinador Jorge Simão, Joel Silva desejou ter uma “presença mais assídua” no "onze" inicial do 15.º classificado do último campeonato.