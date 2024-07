Jogadores com esperança no estágio do Sindicato

”, afirmou o ex-treinador da equipa de sub-23 do Benfica.A 22.ª edição do Estágio do Jogador decorre até 30 de agosto e está aberta a todos os jogadores que ainda não tenham encontrado clube para prosseguir a carreira na nova época.Nas 21 edições anteriores, participaram 1.232 jogadores e foram colocados 763 atletas durante o estágio, ou seja, “uma taxa de colocação de 62%”, explicou o presidente do SJ, Joaquim Evangelista, salientando que "é obra”.”, garantiu o dirigente em declarações à imprensa.A ideia, de resto, foi corroborada por Paulo Lopes, treinador que “aceitou imediatamente” o desafio lançado por Evangelista e vê no Estágio do Jogador “um bom sítio para treinar” e para os jogadores desempregados ficarem mais preparados para o futuro.”, vincou Paulo Lopes.Entre os 20 jogadores presentes no primeiro dia de trabalhos, a Liga 3 foi o escalão competitivo mais elevado que disputaram na época passada, mas há também vários elementos que regressam de experiências no estrangeiro.O Estágio do Jogador teve a sua primeira edição em 2001, foi retomado em 2004 e, desde então, realiza-se anualmente de forma ininterrupta.Pela equipa técnica já passaram nomes como Mariano Barreto, Mário Wilson, Emílio Peixe, Pedro Martins, José Carlos, Luís Boa Morte, Silas, Neca e Nandinho, entre outros.No primeiro dia do Estágio do Jogador participaram, entre outros, os guarda-redes Kadu (ex-Oliveira do Hospital) e Valter Manaia (ex-Real), o defesas Pierre Sagna (ex-Alverca) e Délcio Gomes (ex-Kuznia Ustron, Polónia), o médio Bubacar Sané (ex-Amora) e o avançado Evandro Brandão (ex-RANS Nusantara, Indonésia).