“Jogar em Guimarães é difícil", adverte Mourinho

“Jogar em Guimarães é sempre difícil. Ainda estamos no período do campeonato em que a classificação não reflete o verdadeiro valor das equipas. Seguramente, o Vitória não vai acabar na posição em que está e, como quase sempre, vai acabar na parte alta da tabela. Não jogaram para a Taça da Liga e tiveram a semana toda para preparar o jogo. A fadiga existe, não é fictícia, mas o Benfica joga para ganhar sempre. Vamos com enorme ambição, mas conscientes das dificuldades”, frisou.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, no auditório do centro de treinos dos ‘encarnados’, José Mourinho apontou que os jogadores mais novos no clube “precisam de ser acordados para a realidade do que é jogar em Guimarães”.



“Todos os outros sabem perfeitamente que é difícil. É um dos adversários no qual existe a expectativa para ver se os candidatos ao título vencem. É uma equipa que luta sempre pelos lugares cimeiros da classificação, os jogadores estão alertados para isso. Frente ao Tondela, desde o princípio que sentíamos que íamos ganhar o jogo e entrámos num ritmo em que não precisávamos de forçar muito, porque as coisas iam acontecer. Guimarães é uma história completamente diferente”, disse.



A presença de José Mourinho perante os jornalistas levou a muitas questões sobre o debate entre os dois candidatos à presidência do clube da Luz, Rui Costa e João Noronha Lopes, no qual o treinador e o diretor Mário Branco foram muito visados.



“Obviamente, vi o debate. Tudo o que possa sair dali, eu não vou comentar. Falei já o suficiente sobre o mercado, as minhas palavras têm sido um pouco deturpadas, pois nunca disse que quero ou exijo. O meu trabalho é melhorar os jogadores que tenho. Sempre fui muito objetivo, eu nunca pedi jogadores, nem tenho uma lista”, explicou, acrescentando: “A única coisa que eu digo, relativamente aos debates, é agradecer o respeito com que todos os candidatos se referem a mim. É agradável”.



Sobre o plantel e a formação do Benfica, José Mourinho afirmou que os jogadores, para ele, “não têm idade” e que não tem quaisquer problemas em lançar jovens na equipa principal, uma vez que, para o treinador e sócio, o objetivo é vencer títulos.



“O sócio José Mourinho gostava de ganhar o 39 e o 40 [Benfica conta 38 títulos da I Liga], até porque queria ganhar o nove e o 10 [Mourinho tem oito campeonatos na carreira]. Se o 40 chegar ao mesmo tempo do que o 10, seria perfeito”, sentenciou.



O Benfica, terceiro, com 21 pontos, visita o Vitória de Guimarães, 11.º, com 11, às 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

