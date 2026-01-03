Jogo com o FC Porto "é para tentar ganhar", diz Vasco Matos

“Foram semanas difíceis, mas felizmente conseguimos recuperar a energia e ter a equipa pronta para dar uma boa resposta. Acho que estamos prontos para o jogo e para aquilo que, como equipa, nos caracteriza. Temos de ter muita garra e muita alma. Essa energia tem de estar presente”, afirmou o treinador dos açorianos em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção aos ‘dragões’, para a 17.ª jornada.



Vasco Matos considerou que a “pausa” nos jogos do campeonato foi “importante para a recuperação dos jogadores”, já que o encontro da 16.ª jornada frente ao Nacional foi adiado para 11 de janeiro, depois de o conjunto açoriano ter realizado três jogos em seis dias (entre 15 a 21 de dezembro).



O técnico alertou para a qualidade do FC Porto, uma equipa onde o coletivo tem uma “atitude competitiva bem vincada”.



“Sabemos da força do Porto. Uma equipa com muita capacidade, muito física também. Uma equipa que pressiona muito o adversário. Obviamente que temos de ter capacidade para chegar rapidamente e tirar rapidamente a bola de zonas de pressão”, defendeu.



Apesar da qualidade dos comandados de Farioli, que ainda não perderam para o campeonato, o treinador garantiu uma equipa com vontade de vencer a partida.



“Vamos tentar fazer o nosso jogo e ganhar o jogo. É isso que nos caracteriza. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa que está a fazer uma excelente campanha. Mas nós temos de fazer o nosso trabalho. Queremos muito ganhar este jogo”, realçou.



Questionado pelas recentes arbitragens, que têm motivado críticas do Santa Clara (em particular após os jogos frente ao Sporting para o campeonato e Taça de Portugal), Vasco Matos admitiu que as “peripécias têm custado alguns pontos” aos açorianos.



“Essas peripécias têm-nos causado alguns dissabores em termos daquilo que são os pontos. Na minha opinião, devíamos ter mais pontos na classificação. Mas faz parte. Temos de encarar isso de forma natural e seguir o nosso trabalho”, reforçou.



O Santa Clara, 13.º classificado com 16 pontos (15 jogos), defronta o FC Porto, primeiro com 46 (16 jogos), no domingo, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

