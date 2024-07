Jogo de preparação entre Lourosa e Boavista suspenso após invasão de adeptos

Fonte do emblema do Bessa disse à agência Lusa que o jogo foi interrompido depois da meia hora, numa fase em que o primeiro encontro com público das duas equipas na pré-época estava empatado 1-1 e a tensão entre atletas contagiava as bancadas do recinto.



O uruguaio Rodrigo Abascal adiantou cedo o Boavista no marcador, mas Miguel Pereira igualou para o Lusitânia de Lourosa, antes de algumas escaramuças no relvado, que, já após o reatar do duelo, subiram de tom num pontapé de canto a favor dos ‘axadrezados’.



Perante a proximidade entre as bancadas e o terreno de jogo, adeptos lusitanistas terão atirado um copo na direção do extremo Salvador Agra, do Boavista, cenário que causou desagrado no setor visitante e motivou a invasão de campo de apoiantes de cada clube.



Os jogadores de Lusitânia de Lourosa e Boavista procuraram acalmar os adeptos, mas a equipa de arbitragem liderada por Sandra Bastos recolheu aos balneários e suspendeu o embate.



O Boavista vai iniciar a sua 62.ª presença, e 11.ª seguida, na I Liga em 10 de agosto, ao visitar o Casa Pia, em Rio Maior, em jogo da primeira ronda da edição 2024/25 da prova.