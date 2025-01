Jonatan Lucca de saída do AFS

“Jonatan Lucca está de saída. O médio que ficará na história do clube, ao contribuir para a subida de divisão, acertou, por mútuo acordo, a rescisão do contrato com o AFS. Ao Lucca, que será sempre um dos nossos, desejamos as maiores felicidades para a sua carreira. Obrigado Lucca!”. comunicou o clube, num dos seus canais oficiais.



Jonatan Lucca, de 30 anos, cumpria a segunda temporada no AFS, mas sem a preponderância da bem-sucedida época passada, quando realizou 28 jogos e anotou três golos na caminhada concluída com a subida à I Liga, contra 10 presenças na equipa na presente temporada.



O AFS foi o terceiro clube do brasileiro de Santa Maria em Portugal, depois da estreia na B SAD, em 2018/19, seguindo-se o Farense, antes de rumar à Noruega, a última paragem antes de ingressar no AFS.



A despedida de Jonatan Lucca não deverá ser a única alteração no AFS neste mercado de janeiro, sendo esperados mais reajustamentos no plantel, com entradas e mais saídas.