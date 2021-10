Jorge Jesus reforça projeto de embaixadores do Estrela da Amadora

Formado nos tricolores, onde jogou como sénior, de 1984/85 a 1986/87, Jorge Jesus, de 67 anos, que também treinou o clube por duas vezes – de 1998/99 a 1999/00 e de 2001/02 a 2002/03 – aceitou o convite do presidente da SAD dos amadorenses, André Geraldes, mentor do projeto dos embaixadores, que agora foi lançado.



Os ex-futebolistas Rebelo, Kenedy e Chaínho são os outros nomes anunciados, que se juntam a Calado, Jorge Andrade, Abel Xavier e ao brasileiro Gaúcho, os primeiros rostos do projeto, que irá formar um "onze" de embaixadores, ao qual faltam três figuras.



Rebelo, de 60 anos, representou os estrelistas por 14 épocas, de 1987/88 a 2000/01, enquanto Kenedy, de 47 anos, esteve três temporadas, de 1998/99 a 2000/01, e Chaínho, também de 47, alinhou durante quatro anos, entre 1994/95 e 1997/98.



Segundo a nota de imprensa do clube da Reboleira, o projeto é “uma autêntica ação de comunicação e marketing, que visa expandir a marca do clube, não só em Portugal, mas também lá fora, com projetos na área do marketing e da responsabilidade social, e visa ainda aproximar os sócios e adeptos novamente do Estrela da Amadora”.



O clube da Amadora lembrou ainda que, na receção ao Académico de Viseu (4-0), da oitava jornada da II Liga, realizado no domingo, foi batido o recorde de assistências do campeonato, com 3.117 espetadores no Estádio José Gomes, “o que demonstra bem a força com que está este Estrela e a grandeza de um clube com pergaminhos de I Liga”.



“Este projeto de embaixadores também servirá como um conselho consultivo desportivo, que trabalhará muito de perto com o presidente da SAD amadorense”, concluiu a nota do Estrela da Amadora, oitavo classificado da II Liga, com 11 pontos.