José Fonte lembra 24 anos de carreira na despedida pelo Casa Pia

"Hoje, o jogo 882. O último. Nada foi fácil. Tudo foi conquistado. (...) Foram 24 anos. Quatro países, vários clubes, uma seleção. Levantei troféus, até um Europeu e uma Liga das Nações pelo meu país. Mas o que fica não são as medalhas — são as pessoas”, assinalou José Fonte.



Aos 42 anos, o defesa-central vai entrar pela última vez em campo, no encontro da segunda mão do play-off de acesso à I Liga de 2026/27, entre o Casa Pia e o Torreense, com início às 20:00, em Rio Maior. Na partida inicial, em Torres Vedras, registou-se um empate 0-0.



“Obrigado a todos os que ajudaram um menino de Penafiel a cumprir o seu maior sonho: ser jogador de futebol. (...) Por todos os clubes por onde passei levei comigo algo. Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff. E por fim, ao Casa Pia, onde encontrei um grupo extraordinário — hoje vamos juntos uma vez mais”, assinalou.



José Fonte iniciou a carreira na equipa B do Sporting, em 2002/03, tendo posteriormente representado Felgueiras, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Estrela da Amadora, antes de uma passagem prolongada por Inglaterra, no Crystal Palace, Southampton e West Ham.



O veterano defesa-central alinhou brevemente nos chineses do Dalian, antes de rumar a França, onde permaneceu durante cinco épocas, no Lille, e do regresso a Portugal, onde representou o Sporting de Braga e o Casa Pia.



José Fonte, que tem 50 internacionalizações e um golo marcado por Portugal, sagrou-se campeão europeu em 2016, tendo ainda conquistado uma Liga das Nações, em 2018/19. A nível de clubes, foi campeão francês, no Lille, em 2020/21, tendo conquistado ainda a Taça da Liga em Inglaterra, em 2009/10, pelo Southampton, e em Portugal, em 2023/24, pelo Sporting de Braga.



