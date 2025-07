José Fonte renova contrato com Casa Pia

Foi com um vídeo em que José Fonte enverga todas as camisolas que representou na sua carreira sénior que os "gansos" informaram da renovação de contrato do atual capitão, cujo anterior vínculo expirou na segunda-feira e havia dúvidas na continuidade.



Aos 41 anos, o defesa central, que conta 50 internacionalizações e conquistou o Euro2016 pela seleção portuguesa, parte para a segunda temporada no Casa Pia, no qual contabilizou 26 encontros e foi peça importante na defesa dos lisboetas.



A nível sénior, José Fonte passou por Sporting B, Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira, Estrela da Amadora, Sporting de Braga, enquanto no estrangeiro representou os ingleses Crystal Palace, Southampton e West Ham, os chineses do Dalian Pro e os franceses do Lille.



O Casa Pia concluiu a derradeira edição da I Liga na nona posição, com 45 pontos, tendo batido o recorde pontual da sua história em todas as participações no primeiro escalão.