José Mota substitui Carlos Fangueiro no comando técnico do Leixões

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da SAD leixonense e surge após a informação oficial de que Carlos Fangueiro deixou hoje de ser técnico do Leixões, tendo orientado esta manhã o seu último treino da equipa de Matosinhos.



Num comunicado disponível na sua página na rede social Facebook, a SAD leixonense informa que “no passado sábado, após o jogo com o Feirense, Carlos Fangueiro reuniu com a administração e colocou o lugar à disposição”.



O Leixões perdeu esse jogo da 16.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol por 1-0 e está agora no 10.º posto da classificação geral, uma posição aquém das expectativas iniciais dos dirigentes e adeptos da instituição.



Ficou acordado na reunião referida entre as partes, segundo se lê no comunicado, que o “treinador se manteria no cargo até ser encontrada uma nova solução para o comando técnico do Leixões”.



A nova solução chama-se José Mota, um técnico de 60 anos que conhece bem os cantos da casa leixonense, porque orientou a equipa em dois momentos, nas épocas 2008/09 e 2009/10 e em 2020/21 e 2021/22.



José Mota estava sem clube desde que deixou o Farense, da I Liga, em setembro de 2024, após seis derrotas nas primeiras seis jornadas.



No comunicado em que dá conta da saída de Carlos Fangueiro, a SAD do Leixões refere que o técnico “abraçou, na época passada”, a equipa num momento difícil e, “com grande raça e determinação, terminou a época com a missão cumprida”, que foi evitar a despromoção.