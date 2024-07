O Nacional oficializou a contratação do defesa brasileiro José Vítor, proveniente do Tombense, do Brasil, com contrato válido até junho de 2027, informou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O jovem brasileiro, de 23 anos, representava o Tombense (Brasil) e assinou um contrato válido por três temporadas", refere o emblema insular no seu sítio oficial na Internet, sem revelar pormenores do negócio.



Natural de Goiânia, no Brasil, José Vítor passou pela formação do América Mineiro, clube no qual se estreou a nível sénior, em 2021, contando ainda com passagens por Bahia e Tombense.



José Vítor é o primeiro reforço do Nacional para a temporada 2024/25, época que marca o regresso dos alvinegros à I Liga, com o primeiro treino agendado para esta sexta-feira, no Estádio da Madeira, no Funchal.