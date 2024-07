A defesa polaca Katarzyna Konat é o mais recente reforço da equipa feminina de futebol do Sporting de Braga, proveniente dos espanhóis do Huelva, informou o clube minhoto da I Liga.

Internacional pela Polónia, Katarzyna Konat, de 28 anos, chega da Liga espanhola e é o 11.º reforço do Sporting de Braga, de cujo plantel da época passada saíram 13 jogadoras.



“Após o primeiro contacto com o treinador (Miguel Santos), senti um enorme profissionalismo e grande confiança no plano que me foi apresentado. Acredito que posso contribuir para o sucesso da equipa”, disse a jogadora aos meios de comunicação do clube.