Larrazabal o melhor jogador do Casa Pia na última época

Contratado ao Saragoça no início da época 2023/24, o futebolista, de 26 anos, foi peça fundamental no plantel dos "gansos", ao ter totalizado 37 encontros e dois tentos.Gaizka Larrazabal marcou presença no início dos trabalhos do Casa Pia para a próxima temporada, a terceira consecutiva na elite do futebol português, depois de concluir o derradeiro campeonato no nono posto da classificação, com 38 pontos contabilizados.O basco, natural de Bilbau, conta também no currículo com passagens por Amorebieta, Athletic Bilbau e Zamudio, tendo sido formado nos clubes Danok Bat e Lauro Ikastola.