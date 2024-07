Leça no Campeonato de Portugal em substituição do Canelas que vai para distrital

"O CF Canelas 2010 comunicou à Federação Portuguesa de Futebol e à Associação de Futebol do Porto a intenção de desistir da participação no Campeonato de Portugal, na época desportiva 2024/25, por não ter conseguido assegurar as condições mínimas para participar na competição", escreveu o emblema de Vila Nova de Gaia, na página oficial da rede social Facebook.



O Canelas acrescenta ainda que, tendo em conta "as notícias que circulam na comunicação social relativamente à cedência de Direitos ou participações na CF Canelas 2010, SAD, as mesmas "não correspondem à verdade".



Por fim, o clube indicou que "vai inscrever a equipa nos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto na época desportiva 2024/25".



O Leça, por ter sido terceiro colocado na fase de apuramento de campeão da divisão de elite, ocupa a vaga, e recorreu à mesma rede social para dar conta para dar conta do regresso, colocando um vídeo, no qual aparecem vários momentos da época no Estádio do clube, acompanhado da frase "Estamos no Campeonato de Portugal".