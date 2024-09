Leixões segue em frente na Taça com golo de penálti ao `cair do pano`

Frente a uma equipa de escalão inferior, o Leixões entrou melhor, mas faltou objetividade.



João Oliveira e Werton criaram perigo, mas o Guarda, que na primeira eliminatória da prova deixou pelo caminho o Estarreja, foi conseguindo travar o ímpeto dos nortenhos e a formação orientada por Ricardo Barão criou uma ocasião soberana, aos 32 minutos, por Sérgio Santos, que Stefanovioc defendeu para canto.



Aos 35 minutos o Leixões ficou em inferioridade numérica, depois da expulsão do central Amorim, por ter puxado Jovane Camará quando o atacante se ia isolar.



Até ao intervalo, os visitantes voltaram a criar perigo e, no último lance, Werton atirou a rasar o poste, enquanto a Guarda terminou a primeira parte com duas substituições forçadas, devido às lesões de Ricciulli e Jovane.



Após o nulo no descanso, Régis entrou no segundo tempo a tentar a sorte para os leixonenses, mas aos 58 minutos Sérgio Santos viu Stefanovioc negar-lhe o golo e, no minuto seguinte, Ricardo Tavares rematou junto ao poste.



Fangueiro mexeu na equipa, mas o Leixões, embora tenha aumentado a pressão, continuou com dificuldade em mostrar superioridade.



O jogo foi desbloqueado quando foi assinalada uma grande penalidade de Ricardo Cabral sobre Ricardo Valente, convertida por André André aos 90 minutos.



Nos descontos, a Guarda procurou o prolongamento e rondou a área adversária com alguns remates, mas faltou eficácia e o Leixões segue em frente na Taça.







Jogo no Estádio Municipal da Guarda.