Leixões sofrível afasta Alcains da Taça de Portugal

Os locais adiantaram-se no marcador através de uma grande penalidade convertida por Rafael Martins, aos 45+1 minutos, Paulité ampliou a vantagem leixonense, aos 49, e Pedrinho reduziu, aos 68.



O Leixões, da II Liga, obteve um resultado melhor do que a exibição e o Alcains, oitavo da Série C do Campeonato de Portugal volvidas seis jornadas, procurou e várias vezes conseguiu disfarçar as naturais diferenças entre as duas equipas.



O primeiro remate à baliza foi do Alcains, aos 18 minutos, por Jochua, tendo o Leixões chegado à vantagem nos descontos da primeira parte, quando RAfael Martins converteu um penálti a castigar falta sobre Paulité.



O Leixões aumentou a vantagem no início da segunda parte (49 minutos), no seguimento de um canto do lado do esquerdo, em que Paulité antecipou-se a um defesa contrário e cabeceou para o fundo da baliza do Alcains.



Numa altura em que o jogo parecia decidido, o Alcains reduziu, aos 68 minutos, num lance em que depois de um mau atraso de João Oliveira para o seu guarda-redes, Igor Stefanovic, este também aliviou a mal a bola e deixou-a ao alcance de Pedrinho, que aproveitou e rematou forte e colocado, fazendo o 2-1.



O Alcains podia ter empatado aos 90+1, por Pedrinho, que surgiu isolado diante mas permitiu a defesa de Stefanovic.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Alcains, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Rafael Martins, 45+2 minutos (grande penalidade).



2-0, Paulité, 49.



2-1, Pedrinho, 68.



Equipas:



- Leixões: Igor Stefanovic, João Oliveira (Jean Filipe, 74), Rafael Santos, Rafael Vieira, Henrique, Zag (Alhassan,68), Fabinho, Paulité (Francisco Amorim, 84), Rafael Freitas, Werton (Rodrigo Martins, 68) e Rafael Martins (Ricardo Valente, 75).



(Suplentes: Fábio Matos, Francisco Amorim, Jean Filipe, Hugo Basto, Simão, Alhassan, Gustavo Lobo, Rodrigo Martins e Ricardo Valente).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Alcains: Ian Silva, Philemon Baffour, Fábio Erins, Mohamed Kaba, Pedrinho, Vinicius Pereira, Caio Zuka (Anderson, 61), Pietro Carandina (Miguel Cardoso, 84), Caio Carioca (Japa, 87), Jochua (Diogo Torrado, 61) e Samil Cissé (Hugo Caeiro, 46).



(Suplentes: Yannick Lopes, Anderson, Diogo Torrado, Hugo Caeiro, Felipe Lisak, Japa, Estrela, Miguel Cardoso e Hugo).



Treinador: Ricardo Costa.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zag (30), Fábio Erins (45+1), Rafael Freitas (78 e 90) e Henrique (90). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rafael Freitas (90).



Assistência: 1.432 espetadores.