Futebol Nacional
Líder Marítimo perde em casa
O Farense voltou hoje aos triunfos na II Liga após cinco derrotas e dois empates, ao vencer na visita ao líder da competição por 1-0, com um golo nos descontos, em jogo da 21.ª jornada.
O triunfo surgiu já para lá da hora, aos 90+2 minutos, por Balla Sangaré, que entrou no decorrer da segunda parte para dar a vitória ao conjunto algarvio, que estreou o técnico José Faria, o terceiro na temporada.
Apesar da derrota e do terceiro jogo sem vencer, depois de 11 jogos sem perder, o emblema insular segue na liderança isolada, com 41 pontos, mais seis do que o Académico de Viseu, segundo, enquanto o conjunto de Faro ascendeu à 13.ª posição, com 24.
O Marítimo entrou melhor e teve mais posse de bola ao longo da primeira parte, mas com pouca chegada ao último terço, sendo que a primeira ocasião até pertenceu ao Farense.
Aos cinco minutos, Rui Costa foi lançado em profundidade e apareceu isolado, mas não conseguiu superar Samuel Silva, que evitou o golo.
Aos 29, finalmente a primeira oportunidade do Marítimo, por intermédio de Adrián Butzke, que saltou mais alto que os defesas e cabeceou com perigo, falhando o alvo por poucos centímetros.
Oito minutos volvidos, novamente o 'leão' do Almirante Reis perto de marcar, agora por Carlos Daniel, que recebeu sem oposição no interior da área, mas também não acertou na baliza.
No segundo tempo, manteve-se a toada, com maior domínio dos anfitriões, sempre mais perto do golo, e um conjunto visitante a jogar mais na expectativa, mas com poucas jogadas de perigo.
Porém, quando nada fazia prever, na sequência de um canto, o recém-entrado Balla Sangaré fugiu à marcação e, em posição privilegiada no interior da área, rematou para o fundo das redes, para euforia dos forasteiros, que agora 'respiram' melhor na tabela.
Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.
Marítimo – Farense, 0-1.
Intervalo: 0-0.
Marcador:
0-1, Balla Sangaré, 90+2 minutos.
Equipas:
- Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião, Erivaldo Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas (Xavi Grande, 58), Ibrahima Guirassy, Raphael Guzzo (Marco Cruz, 58), Carlos Daniel (Vladan Danilovic, 79), Martín Tejón (José Melro, 80), Simo Bouzaidi (Francisco Gomes, 69) e Adrián Butzke.
(Suplentes: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Vladan Danilovic, Marco Cruz, Rodrigo Andrade, Francisco Gomes, Peña Zauner, Preslav Borukov e José Melro).
Treinador: Miguel Moita.
- Farense: Brian Araújo, Alysson, Rúben Fernandes, Toni Herrero, Alex Pinto (Dário Miranda, 70), Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Derick Poloni, Miguel Menino (Marco Matias, 70), Rui Costa (Ball Sangaré, 83) e Anthony Carter (Jaiminho, 58).
(Suplentes: Jakob Tannander, Rafael Pontelo, Dário Miranda, Assane Ndiaye, Jaiminho, André Candeias, Diego Dorregaray, Marco Matias e Balla Sangaré).
Treinador: José Faria.
Árbitro: António Nobre (AF Leiria).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alysson (35), Raphael Guzzo (40), Anthony Carter (48), Rúben Fernandes (81), Vladan Danilovic (89) e Júnior Almeida (90+5).
Assistência: 7.298 espetadores.
