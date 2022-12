Liga de clubes atribui louvor a Fernando Santos

"A direção da Liga deliberou aprovar, por unanimidade, um voto de louvor ao selecionador nacional, Eng.º Fernando Santos, pelos muitos e brilhantes serviços prestados ao futebol e ao povo português, no exercício daquelas funções, garantindo para Portugal a conquista do Campeonato da Europa em 2016 e a Liga das Nações em 2019", refere em comunicado o organismo liderado por Pedro Proença.



A LPFP desejou ainda felicidades a Fernando Santos, explicando que em "tempo oportuno" vai expressar pessoalmente este louvor.



Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção portuguesa, após oito anos à frente da equipa das 'quinas', anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.