Liga decreta um minuto de silêncio na 30.ª jornada em memória de Vicente Lucas

“A Liga Portugal decreta um minuto de silêncio em memória de Vicente Lucas, uma das figuras mais marcantes da história do futebol português, que faleceu na passada terça-feira, 14 de abril, aos 90 anos. A homenagem do futebol profissional será cumprida nos jogos referentes à 30.ª jornada”, anunciou o organismo.



Vicente Lucas, defesa central que fez toda a carreira no Belenenses, entre 1954 e 1967, integrou a equipa dos ‘magriços’ que em 1966 conseguiu um histórico terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Inglaterra.



O atleta nascido em Moçambique “afirmou-se como uma referência maior, somando centenas de jogos e contribuindo para a conquista de uma Taça de Portugal, em 1960”, recordou a LPFP.