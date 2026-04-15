Futebol Nacional
Liga decreta um minuto de silêncio na 30.ª jornada em memória de Vicente Lucas
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje o cumprimento de um minuto de silêncio em memória do antigo internacional Vicente Lucas, que morreu na terça-feira, aos 90 anos, na 30.ª jornada da I e II Liga.
“A Liga Portugal decreta um minuto de silêncio em memória de Vicente Lucas, uma das figuras mais marcantes da história do futebol português, que faleceu na passada terça-feira, 14 de abril, aos 90 anos. A homenagem do futebol profissional será cumprida nos jogos referentes à 30.ª jornada”, anunciou o organismo.
Vicente Lucas, defesa central que fez toda a carreira no Belenenses, entre 1954 e 1967, integrou a equipa dos ‘magriços’ que em 1966 conseguiu um histórico terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Inglaterra.
O atleta nascido em Moçambique “afirmou-se como uma referência maior, somando centenas de jogos e contribuindo para a conquista de uma Taça de Portugal, em 1960”, recordou a LPFP.
Vicente Lucas, defesa central que fez toda a carreira no Belenenses, entre 1954 e 1967, integrou a equipa dos ‘magriços’ que em 1966 conseguiu um histórico terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Inglaterra.
O atleta nascido em Moçambique “afirmou-se como uma referência maior, somando centenas de jogos e contribuindo para a conquista de uma Taça de Portugal, em 1960”, recordou a LPFP.