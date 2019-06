Linhas de fora de jogo vão ser implementadas na próxima época em Portugal

Lusa Comentários 03 Jun, 2019, 11:11 | Futebol Nacional

“Depois de um processo de estudo com resultados positivos, a FPF e a LPFP, esta em articulação com os clubes participantes na I Liga em 2019/20, decidiram implementar esta ferramenta”, refere a nota.



Os dois organismos explicam ainda que se inicia agora uma “fase de reajustes técnicos das condições estruturais e logísticas que garantam que o sistema ficará operacional no arranque da próxima época”.



FPF e LPFP acrescentam que, ao darem mais este passo, os dois organismos disponibilizam os recursos necessários, “de forma a corresponder às exigências da competição”.



O videoárbitro (VAR) teve a sua estreia nas principais competições portuguesas de futebol em 2017/18, tendo funcionado, durante duas temporadas, sem as linhas de fora de jogo.