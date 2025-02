Lito Vidigal assume "missão" de encaminhar o Boavista para o caminho das vitórias

“Sobre este desafio, não sei se é o maior desafio da minha carreira, mas continuo a dizer que o Boavista é o maior clube que eu já treinei. Os boavisteiros não desistem. E é esta mensagem que tem de ser passada para estes jogadores. Os que já cá estavam, que não podem desistir. E os que estão a chegar, que têm de começar aos poucos. Eu estou aqui há dois dias e meio e já lhes vou passando esta mensagem do que é ser Boavista. O Boavista passa por dificuldades, mas estão encontradas as pessoas certas na direção para voltar a tornar o Boavista o que ele realmente é", disse, em jeito de introdução.



Além disso, o técnico 'axadrezado' elogiou o trabalho desenvolvido por Fary para ajudar a ultrapassar os impedimentos impostos pela FIFA e permitir que novos jogadores fossem inscritos.



“Quero fazer referência ao presidente da SAD, um homem abnegado. É um homem com uma postura dinâmica, tem tido uma atitude que não é normal. Numa situação destas, o mais normal era nós não estarmos aqui a falar sequer, não tínhamos conseguido inscrever jogadores. Ele fê-lo pela coragem, pela atitude. É um homem que também é social, consegue encontrar muitas pessoas que o possam ajudar, tem muitos amigos”, apontou.



Sobre o jogo com o Estrela da Amadora, agendado para sexta-feira, Lito Vidigal garantiu que o objetivo passa por vencer



“Sou um homem de desafios. Normalmente identifico os problemas e procuro logo soluções. E eu treinei com os jogadores que estavam à disposição com o objetivo de poder ganhar amanhã. Esse é o objetivo principal. Temos de trabalhar para ganhar, independentemente daquilo que tenhamos em mãos, independentemente do adversário, independentemente dos jogadores que temos disponíveis ou não. Dentro daquilo que estiver disponível, temos de arranjar uma forma de vencer", garantiu.



O técnico da equipa 'axadrezada' disse ainda que está confiante que o Boavista vai conseguir alcançar os seus objetivos e explicou que o regresso às vitórias “é uma missão” que assumiu desde o primeiro dia.



“Isto é uma missão. Até pelo momento, até pelo que foi acontecendo, até pelo que o presidente já falou, isto acaba por se tornar uma missão. E eu não me importo de assumir esta missão. Sei que vai ser muito difícil esta época. Até pelos problemas que se foram ultrapassando, vai ser uma reta final de campeonato duríssima. Mas acredito que vamos conseguir os nossos objetivos. Vamos sofrer, vamos saber sofrer juntos, vamos ter que sentir alguns dissabores, mas temos que ter inteligência, solidariedade para dividirmos estes dissabores, para que no final nos possamos abraçar e festejarmos aquilo que é o nosso objetivo, que é estar na I Liga”, frisou.



O Boavista, em último lugar, com 12 pontos, recebe na sexta-feira, às 20:15 horas, o Estrela da Amadora, na 16.ª posição, com 17, na partida inaugural da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.