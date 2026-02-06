Luís Pinto diz que jogo em Arouca exige “grande concentração” ao Vitória

Convencido de que o relvado do Estádio Municipal de Arouca se “tem portado bem”, apesar das condições climatéricas adversas que têm afetado o território de Portugal continental, o técnico vitoriano frisou que os seus pupilos devem ter “a capacidade de perceber” o que o jogo vai pedir.



“Vai exigir de nós grande concentração, grande capacidade para jogarmos quando tivermos a bola e quando não a tivermos. Com mau tempo ou bom tempo, temos de ter uma capacidade de trabalhar muito grande. A nossa entrega tem de estar num patamar muito alto”, disse, na conferência de antevisão ao embate marcado para as 20:30 de sábado.



O ‘timoneiro’ acrescentou que a equipa treinada por Vasco Seabra tem “um processo ofensivo muito interessante”, com “jogadores de extrema qualidade técnica”, e uma recente dinâmica defensiva que lhe tem conferido “maior solidez contra adversários de excelente valia”, o que deve motivar os vimaranenses a serem “perigosos, mas não precipitados”.



“Esperamos um jogo difícil. Esperamos um jogo contra uma equipa que tem vindo a crescer no rendimento em campo, na solidez nos processos, apesar de o Vasco [Seabra] já lá estar há muito tempo e a fazer um bom trabalho. Com os resultados, nota-se uma consistência maior”, acrescentou.



Ciente de que os pontos se podem tornar “mais caros” na segunda volta, pelo maior conhecimento mútuo das equipas, pela forma de estar “mais concentrada” de todos e pela aproximação das decisões, Luís Pinto vincou que “a mentalidade” da equipa vitoriana tem de ser sempre a “de ‘ferir’ o adversário e de fazer golos”.



O treinador confirmou também que Charles, um dos protagonistas da ‘caminhada’ triunfal na Taça da Liga, vai manter a titularidade na baliza, após ter rendido Juan Castillo na vitória sobre o Moreirense (1-0), da ronda anterior, e voltou a referir que os jogadores suplentes são tão importantes como os titulares, até pela “componente estratégica” que envolve os desafios.



“Digo aos jogadores o quão importantes podem ser no jogo, seja a titulares ou a suplentes. A titulares ou a entrarem, os jogadores sentem que têm uma importância grande. Os que não têm jogado têm sido muito importantes, porque têm treinado sempre bem e deixam os colegas que jogam mais bem preparados”, observou.



Também questionado sobre o mercado de ‘inverno’ e a proposta tardia dos sauditas Al Ittihad pelo extremo Oumar Camara, com a imprensa a indicar o valor de 13 milhões de euros, Luís Pinto disse que o francês, de 18 anos, está “extremamente comprometido” com o plantel, com o Vitória e com o seu “projeto de carreira a nível europeu”.



O técnico disse ainda que “a grande contratação” de ‘inverno’ foi a estabilidade do plantel, após a entrada do avançado Ejike Opara e as saídas, por empréstimo, do extremo Vando Félix e do avançado Rodrigo Duarte.



O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga portuguesa, com 28 pontos, visita o Arouca, 14.º, com 20, em partida da 21.ª jornada, agendada para sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.



