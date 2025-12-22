Luís Pinto promete Vitória de Guimarães "competitivo" e desvaloriza polémicas

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o técnico vitoriano destacou que a preparação foi centrada exclusivamente no jogo, que reconheceu terá um elevado grau de dificuldade.



"A equipa está capacitada daquilo que tem de fazer para poder ser muito competitiva e muito competente perante um adversário que nos vai exigir uma capacidade de concentração muito grande. Aquilo que fizemos de bom para trás não nos dá nada", afirmou Luís Pinto.



O treinador explicou que a análise aos jogos recentes do Sporting, incluindo o último embate frente ao Santa Clara, da Taça de Portugal, teve apenas um objetivo técnico e estratégico, rejeitando qualquer influência de fatores externos no planeamento da partida.



"Nós nunca preparamos um jogo a pensar no árbitro ou na equipa de arbitragem. Isso não entra nas nossas contas. Analisámos o Sporting e o Santa Clara apenas para retirar ideias que nos tornem mais capazes enquanto equipa", esclareceu.



Sobre esse desafio dos 'leões' nos Açores, Luís Pinto disse que "toda a gente viu o que se passou", mas mostrou confiança na arbitragem.



"Temos de conhecer, saber quem são os árbitros, mas confiar. Certamente vêm cá com o objetivo de fazer um trabalho sério e que também possa trazer reconhecimento àquilo que é a qualidade individual e coletiva árbitros em Portugal", partilhou.



Sobre o jogo, o treinador salientou que o Vitória vai defrontar uma equipa com um processo consolidado ao longo de várias épocas, mas garantiu que o conjunto minhoto quer também criar dificuldades, assumindo uma postura ambiciosa.



"Esperamos um adversário que nos vai criar muitos desafios do ponto de vista defensivo, mas nós também queremos criá-los do ponto de vista ofensivo. Queremos estar capazes de dar resposta a esses desafios", disse.



Apesar de vir de uma derrota caseira, na Taça de Portugal, frente ao AVS, o técnico lembrou que cada encontro tem uma história própria e também desvalorizou o facto de o treinador do Sporting, Rui Borges, ainda não ter vencido em Guimarães, desde que deixou o comando da equipa minhota.



"Cada jogo tem a sua história e nós temos de estar focados no que vamos fazer amanhã. Quando a história joga a nosso favor, queremos aproveitá-la", referiu.



Para Luís Pinto, a receção ao Sporting representa ainda um teste importante ao crescimento da equipa, não apenas do ponto de vista tático, mas também mental, num contexto de elevada exigência competitiva.



"É um ótimo desafio para nós. Frente a um adversário muito forte, podemos testar a nossa capacidade e perceber, no final, o quanto crescemos também do ponto de vista mental", concluiu.



O Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com 21 pontos, recebe esta terça-feira, às 20:45, o Sporting, segundo classificado, com 35 pontos, em jogo com arbitragem de Miguel Nogueira.

