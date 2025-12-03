Luís Pinto vê FC Porto como "bom teste" para Vitória mostrar do que "é capaz"

Vitorianos e ‘dragões’ vão decidir, na quinta-feira, a partir das 20:15, a última vaga na ‘final four’ da competição, que se disputa em Leiria entre 06 e 10 de janeiro, num jogo que, para Luís Pinto, vai colocar à sua equipa “problemas diferentes” de partidas anteriores, “extremamente interessantes de resolver”.



“É um desafio [defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão]. É um bom teste para perceber aquilo de que, neste momento, esta equipa é capaz. Julgo que o jogo de amanhã [quinta-feira] será um bom teste para atestarmos a nossa capacidade atual e um bom desafio para nos colocar problemas diferentes dos últimos jogos, extremamente interessantes de resolver”, frisou, na antevisão ao desafio.



Ciente de que uma vitória no reduto portista vale o acesso à meia-final com o Sporting, agendada para 07 de janeiro, o técnico, de 36 anos, reconheceu que a Taça da Liga é uma prova que os oito clubes envolvidos podem vencer, pela sua brevidade, e preferiu não comentar o facto de a prova estar ‘desenhada’ para reunir os quatro primeiros classificados do campeonato anterior na fase final.



“Sabemos o que significa o jogo e o que pode trazer para o clube. Queremos entrar no jogo para vencer. Não há nenhuma equipa no mundo que não o faça. (…) Prefiro olhar para o ‘copo meio cheio’. É uma competição curta. Todos os clubes envolvidos têm a possibilidade de a vencer. Vencendo, damos um passo grande”, salientou.



O ‘timoneiro’ vitoriano considerou ainda que as três vitórias consecutivas, perante Tondela (1-0), para a I Liga, Mortágua (4-0), para a Taça de Portugal, e AVS (4-0), novamente para o campeonato, refletem “um processo natural de crescimento” e perspetivou um encontro diferente do que se realizou em 11 de agosto, na jornada inaugural da I Liga, quando os vitorianos foram derrotados pelos ‘dragões’ (3-0) no Porto.



“Na altura, o ‘mercado’ ainda estava em aberto. Mais do que falar em crescimento, é importante testar, competir e reconhecer a valia do adversário e competir para perceber o ponto em que estamos. O Vitória é uma equipa muito diferente daquela que iniciou a temporada”, mencionou.



Já o FC Porto é, para o treinador, “uma equipa que começou a época de forma muito forte”, que “continua muito forte”, que só sofreu um golo como anfitrião em competições internas, perante o Sporting de Braga (2-1), e que continua perigoso em termos ofensivos, apesar da vitória tangencial de domingo (1-0), sobre um Estoril Praia que ‘incomodou’.



“O Estoril foi uma equipa competente no Dragão, mas é uma equipa muito diferente da nossa em termos de características. Podemos retirar alguma coisa desse jogo, mas o Porto é extremamente forte e capaz. Só uma equipa assim pode ter um número de golos sofridos tão baixo”, referiu.



Luís Pinto prometeu ainda apresentar “o melhor ‘onze’”, “extremamente competente e preparado”, sem revelar possíveis alterações face ao jogo anterior.



O Vitória de Guimarães visita o FC Porto no jogo de encerramento dos quartos de final da Taça da Liga, em jogo marcado para quinta-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.



O vencedor juntar-se-á na 'final a four' a Sporting, Benfica e Sporting de Braga, que eliminaram Alverca, Tondela e Santa Clara, respetivamente.



