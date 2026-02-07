Lusitânia de Lourosa sobe ao quarto lugar

Tiago Leite adiantou o Felgueiras, aos 10 minutos, confirmando a melhor entrada da equipa no jogo, mas o Lusitânia de Lourosa deu a volta ao resultado no segundo tempo, já em superioridade numérica, com um autogolo de João Pinto, aos 74, e um golo de Arsénio, de grande penalidade, aos 90+4.



A arbitragem de Marcos Brazão esteve no centro da polémica, sobretudo no segundo cartão amarelo mostrado a Tiago Parente, aos 57 minutos, e em alguns critérios na marcação de faltas, com o Felgueiras a reclamar uma grande penalidade por empurrão nas costas a Lucas Duarte.



O Felgueiras entrou melhor no encontro e chegou com naturalidade à vantagem, por Tiago Leite, com um remate colocado da direita, perante um Lusitânia de Lourosa menos eficaz nos duelos e sem conseguir criar perigo junto da baliza adversária na primeira parte.



A expulsão de Tiago Parente, aos 57, obrigou a reajustes nas duas equipas e o Lusitânia de Lourosa, mais balanceado para o ataque, acabou por tirar partido da superioridade numérica, numa segunda parte mais discutida do que jogada.



O suplente Danny foi determinante no empate, com um cruzamento da direita que acabou desviado por João Pinto para a própria baliza, e já nos descontos, numa altura em que o empate parecia definitivo, Arsénio consumou a reviravolta, de grande penalidade.



Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa, vencedor pelo segundo jogo consecutivo, subiu provisoriamente ao quarto lugar, em zona de play-off de acesso à I Liga, com 31 pontos, enquanto o Felgueiras mantém, por agora, o 10.º posto, com 27 pontos, os mesmos do Desportivo de Chaves, 11.º.







Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.



Lusitânia de Lourosa – Felgueiras, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Tiago Leite, 10 minutos.



1-1, João Pinto, 74 (na própria baliza).



2-1, Arsénio, 90+4 (grande penalidade).



Equipas:



- Lusitânia de Lourosa: Victor Hugo, Tiago Mesquita (Danny, 70), Josué, Bruno Faria, Luís Rocha (Tiago Cerveira, 87), Miguel Teixeira (Rodrigo Martins, 65), Tokinho Dória (Mimito Biai, 87), Tiago Dias (João Silva, 46), Arsénio, João Vasco e Miguel Pereira.



(Suplentes: Marco Ribeiro, Gonçalo Braga, Danny, Mimito Biai, Fabinho, Tiago Cerveira, João Silva, Palacios e Rodrigo Martins.)



Treinador: Pedro Miguel.



- Felgueiras: Felipe Scheibig, António Eirô (Mario Rivas, 90+5), Afonso Silva, Dário (Filipe Cruz, 90+5)), Tiago Parente, Gabi Pereira, Henrique Martins, Landinho, Tiago Leite (Léo Teixeira, 60), Lucas Duarte e Berna (João Pinto, 70).



(Suplentes: Mateus Pasinato, Filipe Cruz, João Pinto, Diogo Casimiro, Dudu, Mohamed Aidara, Michel Costa, Léo Teixeira e Mario Rivas.)



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartões amarelos para Berna (32), Tiago Parente (34 e 57), Tiago Mesquita (68), João Pinto (71), Léo Teixeira (78) e Afonso Silva (89). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Tiago Parente (57).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.