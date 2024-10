Lusitano, Varzim e Leiria "tomba-gigantes" na Taça

segurou o "nulo" durante o tempo regulamentar e o prolongamento na receção ao Estoril Praia e conseguiu superar o 15.º classificado do escalão principal no desempate por grandes penalidades, por 4-3, enquanto aobastou o golo de Moshood, aos 51 minutos, para bater o Boavista, 14.º da I Liga.Antes, o Nacional, 17.º e penúltimo posicionado na I Liga, tinha conhecido idêntico destino em, onde a União se impôs por 2-1, com golos de Marco Baixinho, aos 33 minutos, e Daniel dos Anjos, aos 79, de grande penalidade, tendo Matheus Dias marcado o tento dos insulares, aos 66, também através de penálti.Os restantes 15 clubes primodivisionários confirmaram o favoritismo na eliminatória que marcou a sua entrada em cena na Taça de Portugal, entre os quais o FC Porto, vencedor das últimas três edições da prova, que ganhou por 3-0 ao Sintrense, líder da Série D do Campeonato de Portugal.A terceira eliminatória deveria ter terminado domingo, mas só ficará concluída esta segunda-feira, com a realização do encontro entre o Penafiel, da II Liga, e o Lusitânia, da Liga 3, devido a “constrangimentos nas ligações aéreas” do clube açoriano, que jogará no estádio dos penafidelenses.



Todas as equipas apuradas até agora:





I Liga: Sporting, Rio Ave, Gil Vicente, Santa Clara, Casa Pia, Moreirense, Vitória SC, SC Braga, Estrela da Amadora, Benfica, Farense, FC Famalicão, FC Arouca, AVS e FC Porto.





II Liga: União de Leiria, Alverca, Leixões e Chaves.





Liga 3: Oliveira do Hospital, Amarante, São João de Ver, SC Covilhã, e Varzim.





Campeonato de Portugal: Tirsense, Brito, Rebordosa, Vila Real, Cinfães, Lusitano de Évora e O Elvas.