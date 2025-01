Mafra anuncia Raphael Rossi com primeiro reforço de inverno

O central de 34 anos possui dupla nacionalidade, brasileira e italiana, e já passou pela equipa sub-23 do Brighton, jogou no Boavista na época 2017/18 e desde 2020 representava o Radomiak Radom, da primeira divisão polaca.



“Sinto-me muito feliz, realizado e com muita motivação para representar o CD Mafra e ajudar o clube atingir os seus objetivos para este ano. As expectativas são muito boas, uma equipa muito jovem e de muita qualidade. Cheguei para somar e ajudar a fazer bons resultados dentro e fora de campo”, referiu o defesa central em declarações publicadas no site do clube mafrense.



O Mafra ocupa atualmente o 16.º posto da II Liga portuguesa de futebol, lugar de play-off de despromoção, com 15 pontos e apenas três vitórias em 17 jogos.