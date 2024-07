Mafra bate Caldas no penúltimo jogo de preparação da pré-temporada

Miguel Falé e Jonathan Lind marcaram os golos que permitiram ao Mafra, da II Liga de futbeol, ganhar hoje na visita ao reduto do Caldas, por 2-0, na primeira edição do Troféu Termas Rainha D. Leonor.

Falé inaugurou o marcador aos oito minutos e a partida – que levou mais de 1.000 pessoas ao Campo da Mata, em Caldas da Rainha, e que serviu para os 'pelicanos' se apresentarem aos sócios e adeptos – apenas ficou sentenciada aos 89, quando o avançado dinamarquês Lind fechou a contagem.



O conjunto de Mafra vai ainda defrontar o Casa Pia, da I Liga, no último embate da pré-época, agendado para o dia 03 de agosto, ao passo que os caldenses, da Liga 3, iniciam o campeonato no dia antes, com a visita ao terreno do Belenenses.