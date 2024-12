Mafra e Feirense empatam a zero

Este empate permite ao anfitrião Mafra voltar a somar pontos na fuga ao fundo da tabela, agora com 15 pontos e, provisoriamente, no 15.º lugar da classificação.



Já o Feirense somou o oitavo jogo sem vencer fora de casa, continua com apenas um golo marcado como visitante, mas conseguiu somar a terceira partida sem perder. Com este empate, os ‘fogaceiros’ estão provisoriamente no 10.º posto, com 20 pontos.



Para encerrar 2024, Mafra e Feirense entraram no jogo apostados em jogar ao ataque e depressa se percebeu que ambos os conjuntos iam ter a baliza adversária na mira.



Depois de minutos iniciais equilibrados, o Mafra teve a primeira grande oportunidade de desfazer graças a uma grande penalidade duvidosa assinalada pelo árbitro Vítor Ferreira. Talvez repondo alguma justiça, João Costa não só parou o remate de Iheanacho, como ainda defendeu a recarga de Gui Ferreira, mantendo o ‘nulo’.



A iminência de golo abriu em definitivo as hostilidades e na segunda metade da primeira parte surgiram as melhores oportunidades nas duas balizas: Iheanacho voltou a perder o duelo com João Costa e Martin Fraisl brilhou também na baliza do Mafra numa saída aos pés de Leandro Antunes quando o avançado tinha tudo para inaugurar o marcador para os ‘fogaceiros’.



As duas formações mantiveram a toada no regresso para a segunda parte e logo após o reinício Gui Ferreira rematou à barra na marcação de um livre, com João Costa pregado ao relvado.



O Feirense não se encolheu e, poucos minutos volvidos, também teve uma bola no ferro da baliza, com Leandro Antunes a rematar ao poste após um lance individual. O avançado estava empenhado em marcar e pouco depois voltou à carga, mas Fraisl opôs-se com uma grande defesa.



Os guarda-redes foram mesmo os destaques em cada uma das equipas e mesmo num encontro com claras oportunidades de parte a parte, o ‘nulo’ inicial acabou por não se desfazer e Mafra e Feirense tiveram de contentar-se com um ponto conquistado no último encontro de 2024.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra – Feirense, 0-0.



Equipas:



- Mafra: Fraisl, Gui Ferreira, Rodrigo Freitas, Diogo Capitão, Beni Júnior (Rodri, 89), Chriso, Yacouba Maiga (Pedro Pereira, 89), Falé (Precatado, 65), Nibe (John Kolawole, 83), Stanley Ilheanacho (Kamara, 89) e Etim.



(Suplentes: Ugboh, Passi, Pedro Pereira, Rodri, John Kolawole, Precatado, Valter Monteiro, Kamara e Vítor Gonçalves).



Treinador: Tiago Ferreira.



- Feirense: João Costa, Diga, Filipe, Emanuel Moreira, Bruno, Washington, Jorge Pereira, John (Steven, 69), Banjaqui (Rehmi, 76), Leandro Antunes (Shodipo, 87) e Rúben Alves (Henrique Jocu, 69).



(Suplentes: Pedro Mateus, Steven, Isah Ali, Shodipo, Henrique Jocu, Kevin, Castro, Rehmi e Tiago).



Treinador: Vítor Martins.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beni Júnior (01), Diogo Capitão (38) e Pedro Pereira, (90+3).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.