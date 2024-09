Mafra segue em frente na Taça de Portugal após triunfo tangencial no Montijo

O Mafra, da II Liga, passou hoje à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer na casa do Olímpico do Montijo, dos distritais de Setúbal, por 2-1, num jogo só com golos na segunda parte.

Etim e Precatado, atletas que iniciaram o encontro no banco de suplentes, foram os autores dos tentos mafrenses, clube que, aos 72 e 80 minutos, marcou ao emblema do Montijo, da 1.ª divisão distrital da Associação de Setúbal, que, só nos descontos, chegou ao golo por intermédio de Bruno Martinho.



No Campo da Liberdade, no Montijo, a diferença de escalões não foi percetível numa primeira parte pautada pelo equilíbrio. De resto, o conjunto do distrital de Setúbal foi o primeiro a criar perigo, ameaçando, nos primeiros 15 minutos, por duas vezes a baliza defendida por Francisco Lemos.



Só na segunda parte, o Mafra conseguiu ser superior. Depois de várias perdidas em zona de finalização entre os 50 e 60 minutos, o treinador Carlos Vaz Pinto fez várias alterações que se revelaram decisivas para o desenrolar da partida.



Etim e Precatado foram a jogo e, com excelente sentido de oportunidade, puseram o resultado em 2-0 em lances criados nos últimos 20 minutos do encontro.



Aos 90+1, o Olímpico do Montijo ainda reduziu para 2-1, através de Bruno Martinho, mas o golo que colocou em festa os adeptos da casa não impediu a continuidade do conjunto da II Liga na Taça de Portugal.